David Villa anotó su gol 400 (Video)

Fútbol Internacional

Domingo 29| 9:16 pm





El delantero asturiano del New York City anotó de penalti cuando se cumplía el minuto 36 del partido que su equipo disputa frente al FC Dallas.



'El Guaje' ejecutó perfecto la pena máxima a tirar por bajo y al segundo palo del arco defendido por el arquero Jimmy Maurer, que fue engañado por el español y se tiró al lado contrario.



Nada más marcar, Villa, de 36 años, levantó los brazos y se fue hacia la grada del fondo de la portería del Yankee Stadium, donde besó el escudo de la camiseta del equipo neoyorquino, mientras llegaban sus compañeros para felicitarlo y los miles de aficionados le dedicaban una gran ovación.



El gol de Villa, que permitió al New York City ponerse con la ventaja parcial de 2-1, fue el tercero que ha conseguido en lo que va de temporada y el número 66 desde que comenzó a jugar en la MLS en la temporada del 2015.



Un año antes había firmado con el New York City, que todavía no había debutado en la MLS y fue cedido al Melbourne City, de Australia, donde marcó cuatro goles. EFE