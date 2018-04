Vinicius Júnior anota un doblete y pone al Flamengo líder de la Liga

Fútbol Internacional

Domingo 29| 6:56 pm





El atacante, que ha ganado la titularidad en su segunda temporada como profesional, abrió su repertorio en el minuto 41 con un tanto cargado de sutileza al aprovechar un pase filtrado del colombiano Gustavo Cuéllar y tocar de primera para pasar el esférico por encima del arquero rival.



En el segundo tiempo, Vinicius soltó una bomba que rechazó el portero, pero supo aguardar en el área para, en segunda jugada, recibir el servicio de Rodinei y definir a portería vacía en el minuto 52.



El extremo izquierdo, que presumiblemente irá el Real Madrid a partir del próximo julio, cumplirá el próximo 13 de mayo su primer año como profesional y lo hará como titular del equipo carioca después de un 2017 en el que la mayoría de las veces que jugó, lo hizo desde el banquillo.



El centrocampista Diego, exjugador del Atlético de Madrid, completó la goleada en el minuto 70 para colocar al Flamengo como líder en solitario del Campeonato Brasileño con siete puntos y un balance parcial de dos victorias y un empate.



El equipo más popular de Brasil se aprovechó de la derrota del Corinthians, el vigente campeón, que cayó hoy por la mínima (1-0) en el estadio Independencia del Atlético Mineiro.



El delantero Roger Guedes fue el encargado en el minuto 91 se decantar la balanza a favor del club de Belo Horizonte y en detrimento de un Corinthians que no pudo repetir en el torneo doméstico los éxitos que cosecha en la Copa Libertadores.



Los dirigidos por Fábio Carille se quedan con seis puntos, los mismos que su rival de este domingo, y la sensación de que la maquinaria no está tan bien engrasada como la pasada campaña.



La polémica de esta tercera jornada se vivió en el Allianz Parque de Sao Paulo, donde el Palmeiras fue incapaz de superar al Chapecoense (0-0) y para colmo vio como el colegiado le anulaba un gol legal.



La escuadra local buscó con más ahínco la victoria, el colombiano Miguel Borja dispuso de varias oportunidades, pero el Chapecoense supo resistir y se llevó un punto que, por el momento, le permite salir del descenso, aunque aún faltan partidos por jugarse.



El Palmeiras, con cinco puntos, se encalla en la mitad de la tabla. El Chapecoense aún no conoce lo que es ganar en este Campeonato Brasileño.



Por su parte, el Sao Paulo vio como, después de adelantarse en el Maracaná por medio del lateral Éder Militao, el Fluminense le arrebataba la victoria en el último suspiro (m.88) con el tanto del delantero Pedro.



Los dos equipos estrellaron varios disparos en los palos en uno de los más partidos más 'locos' de la jornada, pese al corto resultado.



El Sport de Recife se alejó de los puestos de descenso con un trabajado triunfo por 1-2 sobre el Paraná, recién ascendido y con tres derrotas en el bolsillo, gracias al acierto de Rogério y Marlone. Jhonny Lucas descontó para los locales.



Bahía empató a cero con el Atlético Paranaense, que aguantó gracias a la actuación de su portero, Santos.



La jornada de este domingo se cierra con el Internacional-Cruzeiro.



En la víspera, el Botafogo venció por 2-1 a un Gremio plagado de suplentes con goles del delantero Brenner y el lateral Gilson, que disparó desde más de 20 metros de distancia para darle al conjunto carioca su primer triunfo en la competición.



El central Igor Rabello descontó en propia puerta para el equipo de Porto Alegre, que encaró el juego pensando más en el decisivo encuentro de Copa Libertadores que disputará el próximo 1 de mayo frente al Cerro Porteño paraguayo.



América Mineiro y Vitória jugarán el lunes, mientras que el encuentro entre Santos y Vasco da Gama fue aplazado para el próximo 16 de julio. EFE