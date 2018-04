Suspendido el Gimnasia - Boca por mal tiempo

Fútbol Internacional

EFE.

El intenso temporal y la lluvia obligaron hoy a postergar el encuentro que esta mañana debían disputar Boca Juniors, líder de la Superliga argentina, ante Gimnasia en un encuentro clave por la definición del título gaucho.



El árbitro Facundo Tello confirmó esta decisión a media hora del inicio del encuentro que tenía al líder de la clasificación como gran protagonista, a tres jornadas de la culminación del certamen.



El estado del campo de juego del estadio Juan Carmelo Zerillo, conocido como 'El Bosque' no soportó la intensa lluvia que cayó en La Plata desde la madrugada.



Si bien todavía no tiene fecha confirmada la reprogramación del partido, la Superliga y la Asociación del Fútbol Argentino comenzaron los contactos informales con los directivos de Boca y Gimnasia para poder disputar este encuentro el próximo 9 de mayo.



Con esta decisión, ahora Boca deberá concentrarse en el duelo del próximo miércoles en Barranquilla ante Junior, que resultará clave para su futuro en la Copa Libertadores, luego de la derrota sufrida el pasado miércoles ante Palmeiras de local que complicó su clasificación a octavos de final.



El 'Xeneize', al frente de la tabla de posiciones con 53 unidades, debió postergar este duelo justo en una jornada donde su escolta, Godoy Cruz, le había ganado el viernes por 2-0 el clásico cuyano a San Martín de San Juan, para acercarse a tres puntos.



Con los tantos de Victorio Ramis y el uruguayo Santiago García, goleador del torneo con 14 dianas, el 'Tomba' había logrado el viernes por la noche un triunfo vital para soñar con su primer título local.



En otros resultados de esta vigésima quinta jornada del torneo, Huracán e Independiente, con sus respectivos triunfos ante Atlético Tucumán y Newell's Old Boys, lograron valiosos puntos en su carrera a la clasificación a la próxima Copa Libertadores.



El viernes, en el duelo de descendidos, Temperley había vencido a domicilio por 1-2 a Chacarita, mientras que ayer Vélez había derrotado por 1-0 a Banfield y Lanús habían igualado sin goles con Argentinos Juniors.



Defensa y Justicia, por su parte, se había impuesto ayer por 3-1 a Rosario Central, provocando la renuncia del técnico Leonardo Fernández en el perdedor.