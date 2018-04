Junior vence a Alianza Lima y definirá su clasificación con Boca Juniors

Fútbol Internacional

El club colombiano, que dirige el uruguayo Julio Comesaña, tuvo uno de sus mejores encuentros de la temporada y venció con solvencia a los peruanos, que quedaron al borde de la eliminación y no mostraron su mejor nivel en la cancha del estadio Metropolitano.



El Junior se hizo de la pelota desde los primeros minutos y trató de hacer daño por los costados, especialmente por el derecho por donde aparecieron el lateral Marlon Piedrahita, el extremo Yimmi Chará y el creativo Sebastián Hernández.



Los centrales José Guidino y Carlos Ascues, exjugador del Wolfsburgo alemán, lucieron incómodos cada vez que tuvieron que enfrentarse a los atacantes locales y su velocidad, factor que los acercó en varias oportunidades a la portería de Ángelo Campos.



Las mejores opciones de gol llegaron tras remates de Chará, Hernández, Ruiz y el extremo Luis Díaz, quienes no pudieron concretarlas y le dieron vida a un equipo que, pese a ello, creó muy poco en ataque.



Quien intentó asociarse en el conjunto peruano fue el extremo Kevin Quevedo, que no encontró respuestas en sus compañeros y por consiguiente sus acercamientos no se convirtieron en oportunidades de gol.



Los barranquilleros mantuvieron el ímpetu en la segunda mitad y sometieron a un contrincante estupefacto que resignó sus posibilidades ofensivas a los errores que pudiera cometer su rival.



En el minuto 59 entró Teófilo Gutiérrez, quien anoche jugó todo el partido de liga que su equipo empató 1-1 con Atlético Nacional.



Tan solo 60 segundos después de haber ingresado, 'Teo' le pasó el balón en el costado derecho a Chará, quien encontró con un centro en el área a Ruiz, que se deshizo del central Miguel Araújo y con derechazo abrió el marcador.



El Junior mantuvo el dominio y estuvo cerca de aumentar su ventaja pero entre las atajadas Campos y la falta de puntería de sus delanteros no lo consiguió.



Incluso Gutiérrez erró un penalti, provocado por una falta sobre Ruiz y que mandó por encima del horizontal.



Al final, ninguno de los dos equipos consiguió anotar y el partido terminó con una apretada victoria de los barranquilleros que no reflejó su dominio en el campo.



Con su triunfo, Junior definirá el próximo miércoles en Barranquilla su clasificación ante Boca Juniors, que de perder en Colombia quedará eliminado.



Alianza Lima, por su parte, se enfrentará el otro jueves al Palmeiras, ya clasificado, en Perú.



Los brasileños lideran el grupo con 10 puntos, seguidos de los colombianos con 6 y los argentinos con 5. Los peruanos ocupan el último puesto con una unidad.



EFE