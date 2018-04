Santos se acerca a los octavos de la Libertadores

Fútbol Internacional

El atacante brasileño, cedido por el Inter de Milán, se convirtió este martes en uno de los héroes en el Vila Belmiro al aprovechar en el minuto 43 un pase de lujo del colombiano Jonathan Copete, que no jugaba con el conjunto paulista desde el pasado 11 de marzo.



El central Lucas Veríssimo sentenció en el minuto 49 con un cabezazo a la salida de una falta.



A falta de dos jornadas, el Santos se distancia al frente del grupo F con 9 puntos, por los 4 de Estudiantes y Real Garcilaso peruano y los dos del Nacional uruguayo.



El Santos saltó al césped con la voluntad de resolver el partido en los primeros minutos y una estrategia centrada en volcar el juego por el flanco izquierdo.



Por allí, Rodrygo, de 17 años y que apunta maneras como ya hicieron en el pasado Robinho y Neymar, le hizo varios descosidos a una zaga argentina, tan sobrada de centímetros de altura como falta de rapidez.



En el primer minuto de juego, el joven extremo izquierdo recorrió todo el balcón del área rival para dejar a Copete solo ante el portero, pero el colombiano estrelló la pelota en la cruceta.



Estudiantes decidió replegarse aún más con una línea de cinco zagueros a fin de detener las acometidas del rayo Rodrygo, los desmarques de Gabigol y los pases venenosos de Copete.



Los dirigidos por Bernardi terminaron el primer tiempo sin tirar a puerta y con un solo jugador enchufado: Juan Ferney Otero, el único que se negó a aceptar la aplastante superioridad del Santos.



Varias atajadas del cancerbero argentino Andújar pesaron un poco en el ánimo de la afición del Santos, pero un pase al hueco de Copete encontró desmarcado a Gabigol, quien no se puso nervioso en el mano a mano y envió el esférico al fondo de la red.



El camisa '10', que llegó este año cedido por el Inter y con la vitola de refuerzo estrella, no marcaba desde hacía ocho encuentros con el Santos, club donde se formó y salió en 2016 para fichar por la escuadra italiana.



En la reanudación, el Santos mantuvo las revoluciones y sentenció el encuentro a las primeras de cambio, precisamente a través de una jugada de estrategia, supuestamente el fuerte de Estudiantes.



Libre directo cobrado por Jean Mota y Veríssimo cabecea a la izquierda de Andújar. 2-0, compromiso finiquitado y medio billete para los octavos de final.



El técnico Bernardi reaccionó al instante con un doble cambio ofensivo al dar entrada al delantero Lattanzio y al enganche Giménez; sus pupilos, por el contrario, ni se inmutaron.



Mientras tanto, Rodrygo corría como una liebre por las bandas y Gabigol buscaba el doblete sacando petróleo de la nada.



Como colofón final una parada de puros reflejos del meta local Vanderlei a remate de Sánchez y la expulsión por doble amonestación del colombiano Andrés Escobar, que había salido en la segunda mitad.



En caso de un tropiezo del Real Garcilaso en su visita de este miércoles al Nacional, el Santos prácticamente garantizará su pase a los octavos de final de la máxima competición de clubes de América ya que solo necesitaría un punto más para sellar la clasificación.

EFE