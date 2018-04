Dieciséis selecciones jugarán en el Mundial para Ciegos

Fútbol Internacional

EFE



El Mundial de fútbol para ciegos reunirá en Madrid entre el 7 y el 17 de junio a las dieciséis mejores selecciones, entre ellas España y Brasil que defenderá el título conquistado hace cuatro años en Japón.



El sorteo, celebrado este lunes en Madrid, definió los emparejamientos de la primera fase de grupos, en el que España ha quedado emparejada en el A e intentará acceder a cuartos superando a Turquía, Marruecos y Tailandia.



El Grupo B, el más duro de todos por la calidad de los rivales, ha quedado compuesto por Argentina, Francia, Colombia e Irán.



El C lo conforman China, Rusia, México y Corea del Sur, mientras que el último grupo, el D, enfrentará a Brasil, Inglaterra, Costa Rica y Malí.



El Mundial tendrá lugar entre el 7 y el 17 de junio en el colegio Sagrado Corazón de Madrid y por primera vez el formato de competición contará con dieciséis selecciones, en vez de las ocho y las doce de anteriores ediciones.



La organización corre a cargo de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) junto con la ONCE, bajo el auspicio de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA).



Ulrich Pfisterer, presidente de IBSA, destacó el "crecimiento exponencial que está teniendo el fútbol para ciegos, que ya se práctica en más de 85 países".



"En los últimos años hemos llevado el fútbol-5 a todos los rincones del planeta", apuntó Pfisterer.



El sorteo contó con la presencia de exfutbolistas Julen Guerrero, Víctor Sánchez del Amo, Álvaro Benito y Miguel Ángel González, así como Míchel, actual entrenador del Rayo Vallecano, y Jesús Clavería, exportero internacional de fútbol sala.



El torneo cuenta en su comité de honor con la presidencia de la Reina Letizia, que también preside los actos conmemorativos del ochenta aniversario de la ONCE.