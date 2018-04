Luka Modric: "Me veo jugando en la MLS"

Fútbol Internacional

Wilder Delgado Suárez

Luka Modric fue entrevistado por el canal sueco SVT Sport para hablar sobre su futuro en el fútbol y en el Real Madrid, club con el que tiene contrato vigente hasta el 2020, año en que cumplirá 34.

El mediocampista croata manifestó que le gustaría retirarse jugando en el Madrid, aunque no descarta la posibilidad de marcharse para terminar su carrera como futbolista, “uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro”.

“Aún tengo dos años de contrato con el Real Madrid. Estoy feliz y siempre he dicho que me gustaría terminar mi carrera aquí, pero si no, me veo jugando en Estados Unidos”, dijo Modric.