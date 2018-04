Ancelotti admite que le "gustaría trabajar de nuevo"

Fútbol Internacional

El técnico italiano Carlo Ancelotti admitió este viernes que le "gustaría trabajar de nuevo" en un campo de fútbol, después de que fuera destituido a finales de septiembre del año pasado como entrenador del Bayern Múnich.



"Me gustaría trabajar de nuevo, pero eso no depende de mí. Si encuentro la posibilidad adecuada, el proyecto apropiado, estaré encantado de seguir", como técnico de algún club, señaló en una rueda de prensa en Ginebra en vísperas de un partido solidario que se celebra en esta ciudad suiza con grandes exfutbolistas.



El Bayern Múnich anunció el 28 de septiembre de 2017 la destitución de Ancelotti tras la goleada encajada por el equipo bávaro ante el PSG (3-0) en la Liga de Campeones.



El técnico italiano llegó al Bayern en 2016, como sucesor de Pep Guardiola, y en su primera temporada logró el quinto título de campeón alemán consecutivo para el club bávaro.



No obstante, se quedó fuera de la Liga de Campeones en cuartos de final y de la Copa de Alemania en semifinales.



El alemán Jupp Heynckes lo reemplazó al frente del equipo alemán.