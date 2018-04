Ben Arfa reclama 100.000 euros al PSG

Fútbol Internacional

Jueves 19| 11:16 am





EFE



El futbolista francés del París Saint-Germain Hatem Ben Arfa acudió a la Comisión Jurídica de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de su país para reclamar a su club 100.000 euros que le fueron retenidos por no haber acudido a una concentración del equipo en Doha, informan hoy medios locales.



El PSG retuvo esa cantidad de su salario porque el futbolista no acudió en diciembre pasado a una convocatoria de preparación en Catar junto al resto de sus jugadores.



Según el abogado del jugador, presentó un certificado médico para demostrar que sufría una gastroenteritis, pero el club no lo admitió y le reclamó una baja médica.



Ante ello, le retuvo dos días de salario que ahora el futbolista, que apenas cuenta para el entrenador, Unai Emery, quiere recuperar en las instancias de la LFP.



Ben Arfa, cuyo contrato con el PSG acaba a finales de temporada, está apartado del primer equipo desde abril de 2017.