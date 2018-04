Corinthians viaja a Argentina con Jadson y a la espera de refuerzos

Fútbol Internacional

Antes de emigrar a Buenos Aires, el cuadro dirigido por Fábio Carille realizó una ligera sesión de entrenamiento en Sao Paulo tras la victoria por 2-1 cosechada en la víspera frente al Fluminense en la primera jornada del Campeonato Brasileño.



El entrenador incluyó en la lista de convocados al enganche Jadson, quien desde hace algunas semanas arrastra dolores musculares que le han impedido continuidad en el once titular.



El camisa '10', de 34 años, ha estado ausente en siete partidos y solo reapareció para la final del Campeonato Paulista, el torneo regional más importante de Brasil, en el que Corinthians se impuso en la tanda de penaltis al Palmeiras.



Carille decidió entonces reservarle en liga ante el Fluminense con vistas a ser titular en el partido contra los rojos de Avellaneda.



Otro que parece tener su puesto asegurado en el once es el central Henrique, que en la victoria sobre el 'Flu' se tuvo que retirar del campo debido a un golpe en la cabeza tras un encontronazo con un rival.



El defensa se sometió este lunes a distintos exámenes clínicos y no se le detectó nada irregular por lo que fue incluido en la lista de 22 futbolistas relacionados para el partido en tierras argentinas.



Por otro lado, el Corinthians también está pendiente de cerrar el fichaje del delantero Roger, que hoy se sometió a un reconocimiento médico en la sede del club antes de firmar su nuevo contrato.



Roger cubriría así la baja que dejó el goleador Jô, quien decidió seguir su carrera en el fútbol japonés después de convertirse en uno de los máximos goleadores de la pasada liga al anotar 18 tantos y ser también artífice en la consecución del título de liga 2017.



A la espera de cerrar los flecos de esa contratación, el Corinthians viaja a Argentina como líder del Grupo G con cuatro puntos, uno más que su próximo rival y el Deportivo Lara venezolano y tres por encima del Millonarios colombiano.



Con todo, la alineación probable del Corinthians prevista para el partido contra Independiente puede ser la formada por Cássio; Fágner, Fabián Balbuena, Henrique, Sidcley, Ralf, Maycon; Clayson, Mateus Vital, Rodriguinho y Jadson (o Ángel Romero). EFE