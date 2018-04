Toronto FC espera a Chivas convencido de lograr triunfo en partido de ida

Fútbol Internacional

Lunes 16| 7:26 pm





Después de haber sido el verdugo de los equipos favoritos mexicanos a estar en su lugar como fueron los Tigres de la UANL, actuales campeones del Torneo de Apertura de la Liga MX, y luego de las Águilas del América, ahora tendrán como último obstáculo a las Chivas Rayadas, que llegan al partido con todas las dudas e interrogantes.



Aunque será el primer duelo entre ambos equipos de su historia, el Toronto FC, actual campeón de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), llega al partido con todos sus jugadores estelares descansados ya que no vieron acción en la competición regular de liga.



El entrenador del Toronto FC, Greg Vanney, aunque el equipo está penúltimo en la Conferencia Este en lo que va de la nueva temporada de la MLS después de haber perdido el pasado sábado por 2-0 ante los Rapids de Colorado, decidió darle descanso a los titulares, los estadounidenses, el centrocampista Michael Bradley, y el delantero Jozy Altidore, junto con el italiano Sebastián Giovinco.



"No podíamos correr el riesgo de sufrir la baja por lesión de algunos de ellos y además tampoco había mucho tiempo para descansar y tener una buena recuperación", comentó Vanney. "Confío en mi equipo y se que si hacemos de nuevo bien las cosas en el campo podemos conseguir un resultado positivo".



Vanney dijo que el equipo está motivado y mentalizado para enfrentarse de nuevo a un rival, que sobre el papel es considerado como el favorito.



"Eso no es algo nuevo, nos sucedió lo mismo cuando nos enfrentamos primero a los Tigres y luego a las Águilas, luego en el campo demostramos que somos un equipo ganador", destacó Vanney, que hasta ahora también le ha ganado la batalla de la estrategia a los entrenadores mexicanos. "Debemos llegar al partido con humildad, espíritu de sacrificio y luchar hasta el final".



Vanney considera que viajar a México sin ningún gol en contra sería el resultado ideal, inclusive un empate a 0-0, pero confía plenamente que podrán marcar alguno en su campo del BMO Field.



"Nuestra defensa ha hecho una gran labor en lo que va de competición y pienso que podemos seguir por el mismo camino", destacó Vanney, del que se espera que presente un esquema de juego con una formación de 3-5-2, que le permita tener el mayor tiempo posible el control del balón.



Mientras que en el ataque, de nuevo, la presencia de Giovinco y Altidore, sus dos máximos goleadores, serán piezas claves de cara superar a la defensa de las Chivas.



El histórico equipo mexicano no llega al partido en su mejor momento de juego, y tras superar con más pena que gloria el duelo de semifinales ante los Red Bulls de Nueva York, les valió el 1-0 que consiguieron en su campo, para luego empatar a 0-0 en territorio estadounidense, el entrenador de las Chivas Rayadas, el argentino Matías Almeyda, confía de nuevo en la seguridad de la defensa.



De hecho, las Chivas llegan ya disputados 282 minutos en la competición de la Liga de Campeones de la Concacaf sin haber permitido que le hiciesen gol.



"Me siento muy orgulloso de los jugadores que entrenó y de la unidad que muestran", declaró Almeyda, que buscará conseguir el séptimo título desde que está al frente de las Chivas. "Todos ellos están comprometidos con el fútbol y la bandera a la que representan".



Al igual que Vanney, Almeyda en el partido de la decimoquinta jornada de la Liga MX, que el pasado viernes jugaron contra los Cholos de Tijuana y perdieron de visitantes por 3-0, sólo sacó a un titular, el defensa izquierdo Edwin Hernández, que tampoco podrá jugar contra el Toronto FC al estar suspendido.



Se espera que Almeyda se decida por el tradicional esquema que utiliza de un 4-4-1-1.



Alineaciones probables:



Toronto FC: Alex Bono; Gregory van der Wiel, Drew Moor, Eriq Zavaleta; Auro, Jonathan Osorio, Michael Bradley, Marky Delgado, Ashtone Morgan; Sebastian Giovinco y Jozy Altidore.

Guadalajara Chivas: Miguel Jiménez; Carlos Cisneros, Carlos Salcido, Oswaldo Alanís, Alejandro Mayorga; Eduardo López, Michael Pérez, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro; Alan Pulido; y José de Jesús Godínez.

EFE