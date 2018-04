Claudio Pizarro estaría a la altura de Beckenbahuer, asegura ex mundialista

Fútbol Internacional

Sábado 14| 12:23 pm





EFE

El ex centrocampista mexicano, Pável Pardo, campeón de la Bundesliga con el VfB Stuttgart, destacó hoy el auge que han tomado los jugadores latinos en el fútbol alemán como el caso del delantero peruano del Köln Claudio Pizarro.



"Es importante que la Bundesliga tenga latinos, me parece impresionante ver una leyenda que seguramente se retira este torneo, el caso de Claudio Pizarro, uno de los máximos anotadores en la Bundesliga, está por debajo o al nivel de Franz Beckenbahuer", dijo Pardo.



Pizarro, de 39 años, es el máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga con 192 tantos anotados hasta el momento, en una trayectoria dentro del balompié alemán que data de la temporada de 1999 en equipos como Werder Bremen y Bayern Múnich.



Pardo, invitado de honor al Fan Fest de la Bundesliga en la Ciudad de México, recordó son los jugadores latinos quienes imprimen un sello especial al balompié de Alemania, citando a figuras del Bayern como el centrocampista chileno, Arturo Vidal y el colombiano James Rodríguez.



"Los jugadores latinos le dan algo importante a la Bundesliga, es ese sabor latino que necesita la liga y por eso saben que los quieren", indicó Pardo, miembro de la Bundesliga Legends Tour.



En el caso del goleador mexicano del West Ham United de Inglaterra, Javier Hernández, el ex futbolista señaló es difícil saber si fue un error haber dejado la Bundesliga para emigrar a la Liga Premier.



"Es complicado saber si realmente el 'Chicharito' se equivocó o no porque tienes que tomar la decisiones y tomó la mejor para él. Sigue haciendo goles y a donde vaya los seguirá haciendo", dijo.



El ex seleccionado mexicano reconoció que el nivel de Tri todavía se encuentra debajo del campeón del mundo Alemania, su primer rival en el Mundial de Rusia 2018.



"Todavía estamos lejos, pero el fútbol mexicano ha crecido, los jugadores tienen otra mentalidad y los jóvenes quieren salir a Europa", explicó.



Una mentalidad ganadora será el principal ingrediente que los jugadores dirigidos por el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio están obligados a mostrar en su choque contra los europeos.



"México tiene calidad para jugar, técnicamente es bueno, talento lo tienen, pero los jugadores mexicanos se tienen que convencer", concluyó Pardo.