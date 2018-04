Klopp sobre Salah: "Se va a quedar"

Fútbol Internacional

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, descartó este viernes la marcha del codiciado delantero egipcio Mohamed Salah el próximo verano y aseguró que no piensa en ello porque sabe "que se va a quedar".



Salah, que cumple su primera temporada en Anfield, donde llegó procedente del Roma con un contrato de cinco años, ha sido una de las revelaciones en Inglaterra y en 44 partidos con los 'Reds' en todas las competiciones ha visto portería en 39 ocasiones.



"Se habla mucho de eso, de si se va a ir o a quedar. Sinceramente, no pienso mucho en eso. No pienso porque sé que se va a quedar aquí con nosotros. Sólo se habla porque la gente necesita escribir cosas y hablar de algo", dijo este viernes Klopp.



"Tenía varias ofertas y quería venir aquí. Tenemos la oportunidad de crear algo para el futuro; somos un equipo joven con mucho potencial. Por lo que veo, todos están emocionados de estar en este grupo", añadió el preparador germano.



El delantero africano, que ha marcado 29 goles en esta liga, tiene a tiro el récord anotador en un curso en la Premier League que ostentan el inglés Alan Shearer (1995/1996), el portugués Cristiano Ronaldo (2007/2008) y el uruguayo Luis Suárez (2013/2014), con 31 tantos.