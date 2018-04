TAS deja sin efecto sanción de Federación de Albania por amaños

Fútbol Internacional

Viernes 13| 9:50 am





EFE

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió este viernes dejar sin efecto las sanciones impuestas por la Asociación de Fútbol de Albania (AFA) al conjunto Skenderbeu por amaño de partidos, motivo por el que también fue castigado por la UEFA con la prohibición de participar en sus competiciones.



Después de que la UEFA impidiera al club participar en la Liga de Campeones 2016-2017 tras concluir que había amañado el resultado de más de 50 partidos, el Comité Ético de la AFA resolvió en enero de 2017 multarle económicamente, desposeerle del título de campeón de la temporada 2015-2016 y restarle doce puntos de la clasificación de la temporada 2016-2017.



El Skenderbeu recurrió sin éxito al TAS el castigo que le impuso la UEFA y posteriormente hizo lo propio, en agosto del año pasado, con la sanción que determinó la federación albanesa, recurso tras el que el tribunal celebró una audiencia con las partes implicadas el 22 de enero de este año.



Según informó el TAS en un comunicado, después de considerar los argumentos de todas las partes, el panel responsable del expediente revolvió que "las sanciones impuestas al club por el Comité Ético de la AFA deben ser dejadas de lado, ya que la AFA carece de base legal apropiada para imponer sanciones relativas a los hechos en estudio".



"El panel del TAS destacó que la presente decisión no se basa en la falta de credibilidad de las evidencias de casos de amaños", a la vez que destacó que los informes elaborados al respecto con el sistema de Detección en Fraudes de Apuestas de la UEFA (BFDS) son una valiosa herramienta para la detección y consecuente sanción para las violaciones de la normativa relativa a amaños".



Para el TAS, ante la falta de base legal en la normativa de la AFA para imponer sanciones a nivel nacional por estos supuestos no ha tenido necesidad de examinar al detalle los informes del BFDS.



El pasado 18 de febrero la UEFA denunció que sus inspectores disciplinarios responsables de investigar posibles amaños del club albanés Skenderbeu habían recibido amenazas de muerte anónimas, "que presumiblemente buscan intimidarles e impedir que lleven a cabo su trabajo"



"Dichas amenazas no cumplirán su objetivo y la policía también está informada. La UEFA sigue completamente comprometida a luchar contra el amaño de partidos y todo el equipo de la UEFA que trabaja en estos temas cruciales puede contar con el apoyo completo de la organización", señaló la UEFA entonces en un comunicado.



En el mismo confirmó la apertura de una investigación sobre la posible implicación en casos de amaños de dicho club, después de haberle sancionado ya por este motivo la temporada pasada y al que posteriormente castigó de forma más severa al excluirle de sus competiciones durante diez años.