Junior contrata a Comesaña como entrenador

En declaraciones a los periodistas en la sede del club, Char manifestó que el colombouruguayo llegará este miércoles a Barranquilla para asumir las riendas del equipo.



Comesaña, que estuvo en el banquillo de los rojiblancos hasta diciembre pasado, asumirá la dirección del cuadro tiburón por octava ocasión después de haberlo dirigido en 1991, 1992, 1997, 2002, 2008, 2014 y 2017.



La de Comesaña puede ser una marca mundial en el fútbol, pues según varios registros los entrenadores que más veces han dirigido a un mismo equipo en distintas épocas son, con siete, el propio colombouruguayo y el fallecido español Luis Aragonés al Atlético de Madrid.



Char explicó que la junta directiva de Junior se inclinó por Comesaña al ser un técnico que conoce muy bien el equipo y el fútbol colombiano.



"A nosotros lo que menos nos gusta es tomar decisiones en mitad del torneo y sería muy complicado para otra persona que no conozca el equipo, que no conozca el medio y que no conozca la competencia", indicó.



Para el dirigente era importante tener en cuenta que el Junior tendrá que jugar 12 partidos en los próximos 35 días, "por lo que sería difícil para una persona que no conozca lo que está sucediendo aquí".



Como jugador, Comesaña también vistió la camiseta de Junior en 1973 y desde 1975 a 1979, y formó parte de la plantilla que en 1977 ganó el primer título del club en fútbol colombiano.



Como entrenador sacó campeón al Junior de la liga colombiana en 1993 y de la Copa Colombia el año pasado. EFE