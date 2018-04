Fabio Capello anuncia que deja los banquillos

Fútbol Internacional

El italiano Fabio Capello, exentrenador del Real Madrid, aseguró hoy que su experiencia al mando del club chino Jiangsu Suning, del que dimitió el 27 marzo, ha sido la última de su carrera de técnico y que está satisfecho con lo que ha conseguido.



"Ya tuve experiencias con las selecciones de Inglaterra y Rusia, quise intentar otra vez entrenar a un club y el Jiangsu ha sido mi última experiencia futbolística", afirmó Capello en una entrevista con la emisora italiana "Rai Radio".



"Hice todo lo que quería, estoy muy feliz por lo que he conseguido y ahora me divierte haciendo el comentarista. En este rol siempre se gana", bromeó el técnico italiano, que comentó el domingo el derbi de Madrid por una conocida televisión transalpina.



Capello, que ganó dos Ligas españolas al mando del Real Madrid, zanjó de esta forma las especulaciones sobre un posible futuro en el banquillo de la selección italiana, que está en este momento en manos del técnico interino Luigi Di Biagio.



"Nosotros los técnicos somos buenos cuando tenemos jugadores de nivel, es complicado hacerlo bien con jugadores mediocres. Y en este momento faltan jugadores de alto nivel, faltan líderes, jugadores que marquen la diferencia", dijo, refiriéndose al difícil momento de la selección "azzurra".



Italia firmó una debacle histórica al no clasificarse para el Mundial de Rusia de 2018, algo que no le pasaba desde hace sesenta años, en 1958.



Según el entrenador italianos, los problemas del fútbol italiano se originan en la falta de calidad técnica y tomó como ejemplo a seguir el trabajo que se realiza en las canteras de los equipos españoles.



"El fútbol italiano está mejorando, pero hay que trabajar bajo otros aspectos. Hay que enseñar a los chicos a jugar al fútbol, a controlar el balón. En italia se habla de táctica a los chicos desde los doce años. En España siempre se le da el balón", subrayó.



Capello consideró además que el Juventus y el Roma, próximos rivales europeos del Real Madrid y del Barcelona, tienen "pocas posibilidades de pasar de ronda" tras las derrotas 3-0 y 4-1, respectivamente, sufridas en la ida.



"Cuando tienes a (el portugués, Cristiano) Ronaldo y a (el argentino, Lionel) Messi sales desde el 1-0 a favor. Son jugadores determinantes, este año aún más. No doy muchas opciones al Juventus y al Roma", reconoció.



"La calidad de esos jugadores (Ronaldo y Messi) y las posibilidades económicas de estos equipos (el Madrid y el Barcelona) son demasiado superiores a las nuestras", prosiguió. EFE