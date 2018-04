Compensación de 5 millones de dólares a los trabajadores de Catar 2022

Fútbol Internacional

La compañía encargada de las construcciones e infraestructuras de los estadios del Mundial de fútbol de Catar en 2022, Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC), compensará con 5 millones de dólares en honorarios a los trabajadores en un período de dos años, por las largas y duras jornadas laborales que han soportado.



El secretario general del SC, Hassan Al Thawadi, destacó la importancia de compensar a los trabajadores y considera que "no debe ser subestimado ya que la contratación de trabajadores no ética es un problema global que muchos países no saben manejar".



"En repetidas ocasiones, vemos a personas que abandonaron sus hogares y son los explotados", dijo.



Además, agregó que tienen "una firme creencia de que el Mundial de la FIFA puede ser un catalizador para el cambio, tanto en Catar como en otros países".



A esta medida se han unido cuatro de las principales empresas constructoras y otras dos empresas contratantes en el transcurso del 2017.