Peñarol sella su primera victoria en la Libertadores a costa de Tucumán

Fútbol Internacional

Miércoles 4| 10:04 pm





Los aurinegros, que perdieron su primer partido ante el The Strongest boliviano, cambiaron su pisada en la competición y de locales en el estadio Campeón del Siglo.



El equipo uruguayo se puso en ventaja rápidamente luego de que Rafael García, uruguayo y exjugador del Nacional, cometiera un penalti sobre el juvenil aurinegro Agustín Canobbio, de gran actuación.



Cristian 'Cebolla' Rodríguez, capitán del conjunto dirigido por Leonardo Ramos, rompió la red de Augusto Batalla a los 11 minutos de comenzado el encuentro.



El Cebolla remató fuerte al ángulo izquierdo del portero, que alcanzó a rozar la pelota pero no pudo hacer más, dada la potencia del disparo.



Los aurinegros tuvieron un mejor desempeño durante la primera mitad, en la que Atlético Tucumán se replegó y esperó a los contragolpes para atacar al local.



La más clara de los argentinos se dio a los 8 minutos, cuando el delantero Javier Toledo tuvo un mano a mano con el portero Kevin Dawnson, que tapó de manera notable el disparo.



A partir de allí, todo se hizo cuesta arriba para el conjunto visitante, que en la primera jornada del Grupo C venció por 2-0 al Libertad paraguayo.



Sin demasiado despliegue futbolístico, el Peñarol pasó a dominar cómodamente el partido con la ayuda de Dawson, consolidado en la portería aurinegra y que neutralizó los pocos balones del Tucumán que llegaron a su territorio.



Con el paso de los minutos, los dirigidos por Ricardo Zielinski comenzaron a perder los estribos y, producto de ello, aumentaron su promedio de faltas.



La más dura se dio a los 41 cuando Javier Toledo protagonizó una dura entrada sobre el zaguero Ramón Arias, que quedó varios minutos dolorido. El jugador vio la amarilla por esa acción.



A los 50 y de tiro libre, Fabián 'Lolo' Estoyanoff, uno de los históricos del club, cobró un tiro libre, la pelota pegó en Acosta y se convirtió en el autogol que puso el 2-0 para Peñarol.



A los argentinos les volvió el alma al cuerpo cuando a los 62 el árbitro brasileño, Wilton Sampaio, pitó un penalti a favor del Atlético Tucumán luego de una falta de Ramón Arias sobre Rodrigo Aliendro.



Luis 'Pulga' Rodríguez, capitán del conjunto argentino, fue el encargado de convertir a los 64 frente a Dawson. Con un tiro débil y predecible para el portero, Atlético Tucumán descontó y se puso 2-1.



Cuando el partido había aumentado su intensidad y se mostraba propicio para un empate del Atlético Tucumán, llegó el tercer gol aurinegro.



Una vez más, el 'Cebolla' fue la pieza clave del equipo local y quien asistió a Cristian Palacios, que saltó del banco para convertir.



Palacios recibió el balón y se dirigió hacia el área, donde se enfrentó mano a mano con Batalla.



Luego de dejar al portero en el piso, el delantero pasó el balón horizontal a la línea de gol para Rodrigo Rojo, que llegó a pegarle y a sacudir la red a los 82.



Atlético Tucumán deberá enfrentar al The Strongest el próximo 18 de abril, mientras que Peñarol hará lo suyo ese mismo día frente al Libertad paraguayo.

EFE