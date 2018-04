Presidente de Portugal elogió a Cristiano

Fútbol Internacional

EFE

El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, elogió este miércoles el gol de chilena marcado anoche por Cristiano Ronaldo, en lo que definió como una "exhibición memorable" ante la Juventus de Turín.



"Vi, claro, el gol de Ronaldo. Ya lo felicité. No hablé directamente con él, pero hablé con alguien próximo a él", dijo el presidente a preguntas de la prensa portuguesa, que hoy destaca en periódicos y programas de televisión la actuación de su compatriota.



Rebelo de Sousa, además de unirse al aplauso general, ha expresado su deseo de ver al jugador -"si es posible"- en su próxima visita oficial a España, programada para dentro de dos semanas.



"No hay duda de que (Cristiano) no es solo es admirado por todo el mundo. Es muy admirado en Portugal, pero los españoles tienen ahí un ejemplo de lo que es ser el mejor del mundo", comentó.



El jefe de Estado coincide así con la mayoría de titulares de la prensa deportiva, rendida ante lo que clasifican como un gol "de otro mundo" y "monumental", además de asegurar que el astro del Madrid "es el mejor". EFE