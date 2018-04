Libertad toma el liderato del Grupo en cómoda cita ante Strongest

Fútbol Internacional

Libertad aprovechó la superioridad numérica y en la segunda parte concretó la victoria con tres tantos: en el minuto 59 obra de Ronaldo Báez y en el 66 y el 90+3, de Wilson Leiva para redondear la goleada.



La primera media hora de partido no pasó de un tanteo entre ambos equipos, pero a partir del minuto 28 dio un vuelco tras la expulsión por segunda tarjeta amarilla del defensa ecuatoriano Carcelén, que había visto la primera a los 15 minutos.



Entonces el encuentro se empezó a acabar para el conjunto atigrado y se convirtió en un monólogo del 'Gumarelo', que si bien no apretó demasiado hasta el descanso, monopolizó por completo la segunda parte sin un gran esfuerzo.



Y de tanto rondar el área del The Strongest, el joven Báez agarró un balón botando en el área pequeña que venía de la cabeza de un compañero para asestar un testarazo y batir la red del paraguayo Éver Caballero.



Y sin demasiado tiempo para digerir el primero, Leiva, que acababa de entrar, convirtió el segundo en el minuto 66 al patear a gol el rebote de un disparo que había dado en un poste de la meta boliviana y que fue a buscar con fe.



Tras los dos tantos, Libertad bajó una marcha y reguló el ritmo del encuentro sin que los bolivianos sufrieran en demasía, pero sin el control del balón.



Justo antes de acabar el encuentro, Leiva volvió a ver puerta en el minuto 90+3 al cazar de nuevo un rechace, esta vez del portero del The Strongest para anotar el tercero, sumar un doblete y redondear la goleada.



Libertad queda como único líder del Grupo C, con cinco goles a favor y ninguno en contra, mientras que el The Strongest permanece de segundo con 3 enteros.



El Peñarol uruguayo y el Atlético Tucumán argentino se enfrentarán este miércoles en el partido que completará la segunda fecha del grupo.

EFE