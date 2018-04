'Turbo' González cuelga sus botines tras 23 años de carrera

Fútbol Internacional

Martes 3| 9:57 am





Carlos A. Chacón A. || @CarlosChacon05

El histórico mediocampista venezolano, Héctor ‘Turbo’ González, colgó sus botines este 31 de marzo tras culminar su contrato con el ASIL Lysi de Chipre y dejó una gloriosa carrera de 23 años como profesional.

‘Turbo’ de 40 años, dio a conocer la noticia en su Instagram hace par de días. Sin embargo, el criollo tenía en mente esa decisión desde hace varios meses.

“Mi contrato terminó el 31 de marzo y tomé la decisión de retirarme un día antes. Un día antes de su expiración hablé con el cuerpo técnico para terminarlo, allí cerré mi ciclo como jugador”, confesó el venezolano en exclusiva a Meridiano.com.ve.

Luego de 23 años como profesional, cuelga sus botines y se despidió de los aficionados de la Vinotinto que lo aclamaron durante años, donde fue ídolo y uno de los futbolistas criollos más representativos en la historia de Venezuela.

“Jugué 23 años como profesional, prácticamente más de la mitad de mi carrera la hice fuera de Venezuela en una etapa donde no creían mucho en el futbolista venezolano, era bastante difícil salir y tener continuidad. Gracias a Dios tuve esa oportunidad”, expresó González.

El oriundo de Baruta militó en equipos como Olimpo de Bahía Blanca, Colón y Quilmes de Argentina, también en equipos importantes de Chipre como AEK Larnaca, Alki, Doxa, PO Xylotympou, además tuvo un breve paso por Ecuador y Bulgaria.

“Mi carrera fue muy buena, con momentos muy lindos. Fueron 23 años que hoy en día veo que pasaron muy rápido y me dejaron una serie de vivencias muy buenas, le agradezco mucho a Dios”, dijo emotivamente.

El llanero tuvo cerca de 8.395 días de carrera profesional.

No dejará las canchas del todo

González tiene dos años dirigiendo en las categorías inferiores del AEK Larnaca y se ha preparado formalmente para ello e incluso logró obtener el título de entrenador UEFA ‘B’.

“Llevo 2 años trabajando en la Academia de AEK Larnaca, es una etapa donde estoy preparándome y quiero seguir ayudando a futbolistas venezolanos”, manifestó.

A mediados del mes de mayo hará el curso entrenador UEFA A, también ha recibido varios ofrecimientos para dirigir, pero actualmente está enfocado en seguir preparándose.

“Aún no me he dado cuenta que dejé de jugar, me pegó un poco cuando me fui a despedir de mis compañeros. Por ahora quiero seguir preparándome como entrenador”, finalizó.