Marruecos protesta a FIFA por cambios en evaluación candidaturas Mundial 2026

EFE

El presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, envió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para protestar por los últimos cambios introducidos en el proceso de evaluación de las candidaturas a albergar el Mundial de 2026, que Marruecos aspira a organizar.



En la misiva, fechada el 25 de marzo y recogida hoy por medios marroquíes, Lekjaa manifestó su preocupación ante el poder concedido por la FIFA a la comisión técnica encargada de dar el visto bueno a las candidaturas en liza (la de Marruecos y la conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México) antes de acceder a la votación final.



Esta tendrá lugar en el Congreso de la FIFA que se celebrará en Moscú el próximo 13 de junio, víspera del inicio del Mundial de Rusia.



Lekjaa alegó que la FIFA no le informó de los detalles del sistema de puntuación que empleará la comisión técnica hasta el 14 de marzo, un día antes de la fecha límite para entregar los informes de las candidaturas.



Ese sistema, según Lekjaa, incluye criterios que no figuraban en las instrucciones preliminares indicadas por la FIFA a la FRMF y que, por tanto, no fueron tenidos en cuenta por Marruecos al elaborar su propuesta para albergar el Mundial.



La comisión técnica de la FIFA puntuará una serie de categorías de 0 (mínimo) a 5 (máximo), siendo necesario obtener un '2' en todas ellas para superar el trámite.



Concretamente, Lekjaa destaca que la FIFA habría variado sus requisitos iniciales en cuanto a la capacidad hotelera exigida al país organizador y respecto al volumen de pasajeros que deben ser capaces de soportar sus aeropuertos.



Lekjaa también denunció la introducción de un criterio hasta ahora inédito para valorar los estadios ("riesgo de durabilidad de las infraestructuras").



Por último, señaló que la FIFA ahora requiere que, para obtener una puntuación de '2', las ciudades anfitrionas tengan al menos 250.001 habitantes, requisito que no cumplen varias de las sedes marroquíes.



"El sistema de puntuación (...) no se ajusta a las exigencias de los reglamentos de selección del anfitrión del Mundial 2026", concluyó Lekjaa, que conminó a la FIFA a establecer "un proceso justo y transparente".



Tanto las autoridades como la prensa marroquíes han expresado reiteradamente sus reservas respecto a la comisión técnica que ha de validar la candidatura del país magreb, y han interpretado esta evaluación como una herramienta de la FIFA para eliminar a Marruecos de la contienda antes del plebiscito de junio, en el que todas las federaciones nacionales tendrán derecho a voto. EFE