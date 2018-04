Libertad y The Strongest se citan en Asunción por la cima del Grupo C

Fútbol Internacional

Lunes 2| 12:02 pm





EFE

Los paraguayos del Libertad reciben en Asunción este martes al The Strongest boliviano por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Libertadores, con el liderato en juego, ya que ambos ganaron sus respectivos partidos en la primera fecha.



'El Gumarelo' dirigido por Aldo Bobadilla llega a la cita con un día más de descanso, ya que jugó su partido de la última fecha el jueves, y perdió 3-1 contra Independiente de Campo Grande, equipo que le arrebató el tercer puesto en la liga local.



'El Tigre' boliviano del venezolano César Farías rindió su fecha de liga local el viernes, también con derrota 0-1, en casa contra Nacional.



La Libertadores medirá el momento real por el que pasan ambos, que vienen renqueantes de sus torneos nacionales pero demostraron en la primera fecha de la fase de grupos potencial para vencer 0-2 Libertad a los argentinos del Atlético Tucumán; y 1-0 el conjunto atigrado para superar al vigente campeón uruguayo Peñarol.



En los últimos tres partidos los bolivianos han perdido los tres en su liga local y los paraguayos han conseguido una victoria, un empate y una derrota.



El conjunto de Farías llegó a Asunción en la tarde del domingo, ciudad que ya conoce el técnico venezolano tras su paso por el banquillo del Cerro Porteño.



En la noche de este lunes visitarán las instalaciones del estadio Nicolás Leoz, cerca del centro de Asunción, para familiarizarse con la cancha del Libertad y atender a la prensa.



Libertad lidera con 3 enteros el Grupo C, los mismo que tiene The Strongest, mientras Peñarol y Atlético Tucumán son tercero y cuarto, respectivamente, sin puntear.



- Posibles alineaciones:



Libertad: Rodrigo Múñoz; Alan Benítez, Antolín Alcaraz, Paulo da Silva, Salustiano Candia; Iván Ramírez, Ángel Cardozo, Antonio Bareiro, Sergio Aquino; Wilson Leiva y Santiago Salcedo.



Entrenador: Aldo Bobadilla.



The Strongest: José Penarrieta; Ramiro Ballivian, Marvin Bejarano, Agustín Jara, Maximiliano Ortiz; Wayar Diego, Rudy Cardozo, Walter Veizaga, Pablo Escobar; Cristian Novoa y Edis Ibargüen.



Entrenador: César Farías.