Establecen nuevo récord mundial de dominio de balón

Fútbol Internacional

Domingo 1| 2:04 pm





EFE

El cubano Erick Hernández impuso otro récord mundial de dominio del balón al golpearlo solo con los pies durante una hora y diez minutos desde la posición de sentado, prueba que dedicó a la próxima Copa del Mundo de Fútbol, en Rusia, destacan hoy medios de la isla.



Hernández, también conocido como el "Dominador", utilizó un balón Telstar 18, con el que se jugará el Mundial y en esta ocasión se ató tres libras de peso (1,36 kilos) en cada uno de sus tobillos, una dificultad que tuvo por objetivo -según explicó- "variar un poco y hacer más llamativo" su récord.



"Como era una prueba inédita, me propuse llevarla hasta una hora, no más, porque tengo pensado volver a intentarla para finales de año y poder subir un poco más el tiempo, aunque es bien difícil dominar con pesos en los pies", declaró Hernández citado por la estatal Agencia Cubana de Noticias.



El deportista señaló que las tres libras fijadas a sus tobillos le causaron algunas contracturas que le impidieron realizar cambios de pies para pegarle al balón como tenía planeado en el evento que tuvo lugar este sábado en un hotel de La Habana.



Recordó que habitualmente él entrena para efectuar 150 toques con cada pie y estaba realizando apenas 100 y la contractura en la pierna izquierda no le permitió mantener el ritmo que llevaba en los primeros minutos de la prueba deportiva



Erick Hernández tiene varias marcas mundiales de destreza con un balón de fútbol y ha demostrado su capacidad para tocarlo con todas las partes del cuerpo para alcanzar récords con los pies, las rodillas, los muslos, la cabeza y corriendo 100 metros, entre otros.



Hernández inició en 1998 estas demostraciones y ese mismo año logró su primer récord mundial con un ejercicio combinado de cabeza y pie durante diez horas. EFE