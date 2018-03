The Strongest anunció el regreso de César Farías como técnico

Fútbol Internacional

The Strongest anunció este jueves el regreso del técnico venezolano César Farías, en sustitución del argentino Carlos Ischia, en la dirección técnica del conjunto que compite en la Copa Libertadores.

"El profesor César Farías ha aceptado el reto de continuar el proceso iniciado con nuestro club. El día viernes se presentará oficialmente ante la hinchada y en minutos vía videoconferencia. ¡Bienvenido a casa!", escribió el club paceño en Twitter.

La entidad atigrada envió a través de la red social un mensaje del venezolano en la que el técnico aseguró: "Es momento de volver. The Strongest. Bolivia, estoy listo". "Esta es la primera vez en mi carrera que voy a un club al que dirigí con anterioridad. Pero la verdad es que nunca me fui de The Strongest ni de Bolivia", aseguró Farías.

El venezolano añadió que no se trata de "un segundo ciclo", sino de "la continuación de un proceso que persiguió y sigue buscando la grandeza de todo el fútbol boliviano, no sólo de un club".

Farías explicó que hace unos días recibió el llamado del presidente del club atigrado, César Salinas, después de que "una situación personal del profesor Ischia lo obligaba a dejar The Strongest". "Un imprevisto, una emergencia que requería de atención inmediata, en medio de la fecha FIFA y con la premura del torneo local y Copa Libertadores en pleno desarrollo", destacó.

El club había confirmado el pasado martes que el exseleccionador de Venezuela era el único técnico con quien negociaba, tras la dimisión de Ischia por "motivos personales".

Bajo el mando de Farías, el The Strongest logró el campeonato del segundo semestre de 2016, fue subcampeón en el primer semestre de 2017 y llegó a octavos de final en la Libertadores. El venezolano dejó al Tigre de La Paz en agosto de 2017, después de que el equipo fuera eliminado de la Libertadores.

En ese desenlace influyó la suspensión por dos años impuesta a Farías por el tribunal de la Liga boliviana por una supuesta agresión a un dirigente del Oriente Petrolero en 2016, pero que luego fue revocada por una instancia superior.

Le sucedió en el cargo su hermano Daniel y luego Ischia asumió la conducción del plantel atigrado a fines de 2017.

Los paceños van segundos en el grupo B del torneo local y están emparejados en el Grupo C de la Libertadores con el Peñarol uruguayo, el Libertad paraguayo y el Atlético Tucumán argentino. EFE