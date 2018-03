Club fue sancionado por amañar partidos en Europa

Fútbol Internacional

EFE

La UEFA ha excluido al seis veces campeón de Albania, KF Skënderbeu, de todas las competiciones europeas de fútbol para los próximos diez años y le ha multado con un millón de euros por manipular el resultado de más de 50 partidos, según informaron hoy los medios albaneses.



"La UEFA hunde al Skënderbeu, 10 años de exclusión y un millón de euros de multa por amaños", escribe hoy el diario "Shqiptarja.com".



Los medios locales aseguran que en un informe redactado en febrero por inspectores de la UEFA se acusa al Skënderbeu de haber manipulado los resultados de más de 50 partidos de la Superliga albanesa, la Liga de Campeones y otros tantos partidos amistosos.



Según el rotativo "Panorama" se informó al club de que se decidió la expulsión el pasado día 21, pero no se dio a conocer esta información hasta hoy jueves.



Sin embargo, la UEFA no se ha pronunciado a este respecto ni ha hecho ningún comunicado oficial todavía.



La Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA habría tomado esta decisión basándose en una investigación que recopila datos del Sistema de Detección de Fraudes de Apuestas de la UEFA (BFDS), y por la cual supuestamente sus inspectores recibieron intimidaciones y amenazas de muerte anónimas con el fin de que no prosiguieran con su labor, según los medios albaneses.



Esta sería la primera vez que un equipo de Albania recibe una sanción tan severa por parte de la UEFA por amañar partidos de fútbol.



Mientras, "Sport Ekspres" cuenta que aunque la decisión de la UEFA es "una condena a muerte" para el Skënderbeu, no ha sorprendido mucho a su presidente, Ardjan Takaj, que ha declarado que la esperaba.



Takaj afirmó hoy para "Panorama Sport" que el Skënderbeu "está limpio" a este respecto y que rechazará esta decisión de la UEFA recurriendo a otros tribunales.



"Estamos convencidos de nuestra inocencia y si el Tribunal Internacional de Arbitraje deja en vigor esta decisión, la recurriremos probablemente ante el Tribunal Federal de Suiza", declaró hoy Takaj a la prensa albanesa.



Entretanto garantizó a la afición del Skënderbeu que "formaremos parte de la Copa de Campeones de esta temporada".



El pasado febrero miles de aficionados y vecinos de Korça se congregaron en la avenida principal de su ciudad para protestar contra la posible expulsión del Skënderbeu de las competiciones europeas por parte de la UEFA bajo el lema "¡No matéis nuestro sueño!".



Este club ya había sido excluido previamente de las competiciones de la UEFA debido a amaños de partidos durante la temporada 2016-2017, aunque entonces la pena no fue de esta envergadura. EFE