No habrá árbitros británicos en el Mundial por primera vez desde 1938

Jueves 29| 2:06 pm





EFE

Por primera vez desde 1938 no habrá ningún árbitro británico en la Copa del Mundo de fútbol, según anunció este jueves la FIFA, que dio a conocer a los 36 colegiados y 63 asistentes que estarán en Rusia 2018.



De los 36 árbitros, procedentes de 46 países, escogidos por el máximo organismo del balompié mundial no habrá ninguno representando a las federaciones de Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte.



Mark Clattenburg, el único juez en la lista elaborada por la FIFA en verano de 2016, y que dirigió la final de la Eurocopa de ese año entre Portugal y Francia (1-0), dejó mediada la pasada temporada su puesto en la Premier League para convertirse en el nuevo presidente del colegio de árbitros de Arabia Saudí.



La Federación Inglesa de Fútbol (FA) pidió a la FIFA poder reemplazar a Clattenburg con otro colegiado de la Premier League, pero el organismo presidido por Gianni Infantino rechazó la petición.



El arbitraje británico estuvo representado en las últimas dos Copas del Mundo, en Brasil 2014 y en Sudáfrica 2010, por Howard Webb, quien dirigió, no sin polémica, la final de hace ocho años entre España y Holanda (1-0). EFE