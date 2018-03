Neville cree que selección inglesa femenina será "pronto" la mejor del mundo

Fútbol Internacional

Phil Neville, entrenador de la selección inglesa de fútbol femenino, cree que su equipo conseguirá convertirse en el mejor del mundo "muy pronto".

Neville, de 41 años, tomó las riendas del combinado nacional el pasado 23 de enero, y en su primer torneo con la selección acabó en segunda posición en la Copa SheBelieves, un triangular amistoso disputado en Estados Unidos. Las inglesas golearon a Francia por 4-1 en su primer encuentro, antes de empatar 2-2 con Alemania y de caer por la mínima ante las anfitrionas por 1-0.

"Estamos en el comienzo de algo muy especial. En las cinco o seis semanas que llevo en el puesto he visto que el nivel y la popularidad se ha incrementado", aseguró el menor de los hermanos Neville, que tiene a Inglaterra en segunda posición en el ránking de la FIFA, su mejor clasificación histórica.

"En cuanto supe que éramos segundos se me puso la piel de gallina y pensé: '¿Qué sucederá cuando seamos primeros?'. Porque estoy seguro de que subiremos a la primera posición. Nada de lo que vi durante los primeros 10 días en Estados Unidos me hace pensar que no seremos el mejor equipo del mundo. Y sucederá rápido", explicó el inglés.

Phil Neville, sin gran experiencia previa en los banquillos -fue ayudante en el Manchester United y en el Valencia y dirigió un partido en el modesto Salford City, un club del que es copropietario-, reemplazó en el banquillo de las 'Leonas' a Mark Sampson, quien fue destituido en septiembre del pasado año tras ser acusado de mala conducta.

El exfutbolista fue internacional con Inglaterra en 59 ocasiones y defendió las camisetas de Manchester United y Everton durante su carrera. Con los 'Diablos Rojos' conquistó seis títulos de la Premier League, tres FA Cups y una Liga de Campeones./ EFE