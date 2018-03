Durísimo mensaje de Isco a Zinedine Zidane

Fútbol Internacional

Jesús Sánchez / jesusalbertosg26@gmail.com

España venció 6-1 a Argentina este martes por fecha FIFA. Pero aparte del resultado lo que sorprendió a muchos fue el altísimo nivel que mostró Isco Alarcón en la selección española.

Ante la albiceleste, el jugador del Real Madrid fue el más participativo de “La Roja”, no solo porque metió tres goles, también hizo que su compañeros jugaran mucho mejor y benefició al juego de España notablemente.

Julen Lopetegui le ha dado la confianza desde siempre al malagueño, quien con Zidane viene viendo pocos minutos en el club, estando por debajo de jugadores como Marco Asensio (quien también fue titular) o Lucas Vázquez (entró de suplente).

No solo contra Argentina. Alemania también fue víctima de la irreverencia del español, teniendo una destacada actuación en esta fecha FIFA que pone de favorito a la propia España.

Lopetegui, seguro lo puso para que gane confianza nuevamente. Sabe que lo necesitan para tener un buen papel en la Copa del Mundo, pero también es necesario que juegue en el Madrid. Por eso mismo, estas destacadas actuaciones le han dado un duro mensaje al francés entrenador de los merengues.

El Real Madrid no tiene nada que jugarse en la Liga y están eliminados de la Copa del Rey. Si bien es cierto que actualmente están teniendo un notable nivel de juego, falta profundidad en el banco e Isco tiene la capacidad de cambiar juegos en pocos segundos. Incluso, tiene todo el potencial de ser titular en cualquier equipo de Europa.

“Aquí tengo la confianza del mister. En el Madrid no me la he ganado o quizá el problema soy yo”, comentó el jugador tras finalizar el partido contra la selección sudamericana.