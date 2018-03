Marco Fabián: "El nivel de confianza de México está al máximo"

Fútbol Internacional

Lunes 26| 8:06 pm





"El nivel de confianza está elevado, vamos por el mismo camino entendiendo más lo que nos pide el profe (el entrenador Juan Carlos Osorio) dentro y fuera de la cancha", dijo el jugador en una conferencia de prensa antes del entrenamiento de la selección la víspera del partido amistoso ante Croacia en Arlington (Texas, Estados Unidos).



Según el jugador, al grupo lo ha ayudado el hecho de entender también las cuestiones fuera del terreno de juego, como la importancia de la estabilidad mental y el cuidado del aspecto atlético.



"Hay cuestiones que han ayudado, el aspecto físico, las cosas mentales, lo táctico y dentro de la cancha es importante que cada día se ve una mejoría, enfocados en lo más importante: el Mundial", observó.



Fabián regresó a la selección después de una lesión de espalda que lo mantuvo fuera de las canchas por medio año y el pasado viernes anotó un gol en la victoria de México por 3-0 sobre Islandia, que confirmó la buena forma por la que pasa y sus posibilidades de formar el equipo del Mundial.



"Independientemente de quien esté (en Rusia 2018), se debe pensar que no hay vuelta atrás; cada partido va a ser una final y todos estamos en el mismo barco, con el mismo objetivo", concluyó.



El defensa Carlos Salcedo, compañero de Fabián en el Eintracht, confesó estar concentrado en el trabajo con el Tri y solo después del duelo de mañana volverá a concentrarse en su equipo de la Bundesliga y en la posibilidad de seguir allí la próxima temporada.



"En un par de días me toca viajar de regreso a mi club, pero yo vivo el día a día y disfruto el presente sin agitarme con el futuro. Hay tiempos en el fútbol y en su debido momento, cuando terminen las ocho fechas que faltan en la Bundesliga, tomaré una decisión; ahora mi presente esta aquí y mi mente en la selección", observó.



Salcedo coincidió con Marco Fabián en que la selección mexicana sabe hacia dónde va y está confiado en conseguir grandes cosas.



"El equipo sabe lo que quiere, el que quede en esa lista va a dar todo por el equipo, por el míster (Osorio)", dijo Salcedo, quien habló de no dejar de luchar hasta ver su nombre en la lista del Mundial. EFE