Rueda anuncia tres cambios y dice que en Chile se vive "ambiente de respeto"

Fútbol Internacional

Lunes 26| 5:50 pm





"Me gustaría evaluarlos a todos. No es fácil hacer un equipo y después cambiarlo. Nosotros debemos hacer modificaciones, darles espacio a los jóvenes que se están proyectando, mas es difícil hacerlo ante equipos como estos", explicó el entrenador durante una conferencia de prensa en Aalborg.



Entre los cambios que pretende introducir desde el pitido inicial en el equipo que el sábado venció por 1-2 a Suecia, anticipó que volverá Gary Medel, aunque no precisó si lo pondrá en el rol de defensa central.



El jugador del Besktas turco se perdió el primer partido de preparación debido a una suspensión y fue elogiado por Rueda, exseleccionador de Ecuador, Honduras y Colombia,



"Es importantísimo por todo lo que significa en el grupo, por la disposición que tiene, por su aporte en la cancha", declaró Rueda a periodistas chilenos que siguen a la Roja en este corto periplo europeo.



Elogió la relación que ha establecido con sus nuevos dirigidos.



"Hay mucha retroalimentación que invita a seguir pensando de manera positiva en relación al futuro de esta selección. Se vive un ambiente de mucho respeto", enfatizó.



"Es indudable que son hombres muy nobles, muy maduros y hay mucha familiaridad de los hombres grandes, como el caso de Johnny (Herrera) que lleva 18 años, y como reciben con mucha nobleza a los jóvenes", añadió.



También elogió al ariete Alexis Sánchez, de quien dijo "se brinda con mucha generosidad y seguro que quiere recuperar ese nivel que siempre ha tenido".



"Acá tiene todos los complementos y la confianza de sus compañeros", puntualizó. EFE