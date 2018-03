Dybala "sigue muy presente" en la cabeza de Sampaoli

Fútbol Internacional

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el estadio Wanda Metropolitano, escenario de ese partido, Jorge Sampaoli explicó que el mediapunta del Juventus no está en la lista porque quería ver "a otros jugadores".



Ángel Correa, Lautaro Martínez o Maximiliano Meza son algunos de los futbolistas que están teniendo su oportunidad en esta ocasión, aunque esto no descarta a Dybala para el Mundial de Rusia.



"Sigue muy presente en mi cabeza. Tiene posibilidad de ser citado", remarcó el técnico de Casilda.



Jorge Sampaoli podría dar la alternativa en el envite ante la selección española a Ángel Correa.



"En el último tiempo tuvo actuaciones favorables", indicó acerca del jugador del Atlético Madrid. "Y en el desarrollo del partido puede ser una opción contar con él", agregó.



También Maximiliamo Meza (Independiente) y Lautaro Martínez (Racing Avellaneda) tienen "la misma posibilidad de jugar", aunque en su caso deberán demostrar que están "al mismo nivel competitivo que otros jugadores" con más experiencia en la selección absoluta.



"En los entrenamientos estuvieron muy bien y pueden tener la oportunidad de jugar ante un rival tan exigente", adelantó Sampaoli.



Más difícil se intuye la presencia sobre el césped de Manuel Lanzini. Goleador ante Italia en el amistoso del pasado viernes en Manchester, el talentoso mediapunta del West Ham no se ejercitó este lunes por molestias en la rodilla derecha.



"Hoy no entrenó Manu porque no se recuperó y Leandro Paredes a un cincuenta por ciento por su clavícula", explicó el seleccionador argentino durante la rueda de prensa. EFE