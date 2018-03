México chocará ante una Croacia llena de variantes

Fútbol Internacional

Lunes 26| 2:54 pm





AP

México enfrentará a un descafeinado Croacia el martes por la noche en partido de preparación rumbo al Mundial, un duelo que servirá al técnico Juan Carlos Osorio como ensayo final para algunos jugadores que buscan quedarse con los últimos puestos disponibles de la selección mexicana para Rusia 2018.

Los mexicanos, que vienen de imponerse 3-0 a Islandia el viernes pasado, tienen prácticamente conformado el plantel que acudirá a la Copa del Mundo, de acuerdo con Osorio, que ha asegurado que no cerrará las puertas a nadie que esté pasando por buen momento.

Tal es el caso de jugadores como Rodolfo Pizarro, Jonathan González y Omar Govea, que podrían ver más minutos en el campo ante una selección de Croacia que encarará el partido con las bajas de media docena de sus titulares, entre ellos Luka Modric, Mario Mandzukic e Iván Perisic.

"Es lamentable, porque la idea de estos partidos es enfrentar a cada rival con su mejor once posible", señaló Osorio. "En lo personal anhelaba el juego con los mejores o con algunos de los mejores en el mundo en cuanto a la posesión de la pelota. Lastimosamente han tomado otra decisión".

Croacia viene de perder 2-0 ante Perú en un partido realizado en Miami y en el que sí vieron acción sus mejores jugadores.

"No tengo los argumentos para dar una opinión, pero sí me parece que a futuro los organizadores tienen que tener en cuenta esa situación y tener sugerencia y normas dentro del contrato para que se pueda jugar contra el mejor once posible", agregó Osorio.

El timonel del “Tri” tampoco usó a sus mejores hombres en el triunfo ante Islandia, pero se espera que el martes salten al campo de inicio los atacantes Hirving Lozano y Javier Hernández, además del regreso a la portería de Guillermo Ochoa, todos ellos considerados con un puesto seguro para Rusia.

Otros jugadores que seguramente tendrán minutos para mostrarse son Pizarro _quien entró de cambio ante los islandeses_, Govea _que juega para el Royal Exel de la liga belga_ y González _que recientemente decidió jugar por México y no por Estados Unidos, donde había sido seleccionado en equipos con restricción de edad.

Esta será la última oportunidad de esos jugadores para mostrarse ante Osorio, ya que el 14 de mayo será presentada la lista provisional para el Mundial.

La lista definitiva de jugadores se entrega hasta el 4 de junio.

Después de medirse ante Croacia, los mexicanos tienen programados partidos de preparación ante Gales, (28 de mayo), Escocia (2 de junio) y Dinamarca (9 de junio).

México debuta en la Copa del Mundo el 17 de junio, ante el campeón Alemania.