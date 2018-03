El sueño de Argentina, Uruguay y Paraguay: Mundial 2030

Fútbol Internacional

Sábado 24| 12:34 pm





EFE

Argentina, Uruguay y Paraguay sueñan con albergar el Mundial de 2030. El secretario de Deportes de Argentina, Carlos Mac Allister, y el coordinador de la candidatura conjunta, Fernando Marín, se mostraron optimistas en una entrevista con Efe y explicaron por qué creen que la FIFA mirará a Sudamérica.



"Estamos trabajando con muchas reuniones junto con Uruguay y con Paraguay para que esa postulación sea de la mejor manera posible. Cuando uno piensa en un evento a 13 años sin duda va a tener que tener mucha planificación. Lo que estamos haciendo es dando nuestros primeros pasos para llegar bien con la postulación", dijo Mac Allister.



"Vamos a tener nuestros primeros mensajes en el partido de España-Argentina que se va a jugar en Madrid (el martes 27). Después daremos otros mensajes durante el Mundial que se va a jugar en Rusia", añadió.



Según explicó el secretario de Deportes, los encargados de dar los "mensajes" serán los propios jugadores.



"Nosotros lo que estamos planteando es que después de 100 años el Mundial vuelva a hacerse en el Río de la Plata. Es muy importante", señaló.



Para Mac Allister la candidatura conjunta es beneficiosa porque un país "ya no puede organizar solo un Mundial".



"Empezamos a distribuir tareas, a promocionar, a hablar con nuestros jugadores, con los empresarios de cada uno de los países para que nos acompañen en la postulación para que a los países le salga el menor dinero posible. Queremos tener aportes de capitales privados para que nos ayuden a desarrollar la idea", explicó.



Mac Allister, exlateral izquierdo de Argentinos Juniors, Boca Juniors, Racing Club y Ferro Carril Oeste, aseguró que organizar una Copa del Mundo tiene múltiples beneficios.



"Es una gran oportunidad para desarrollar el país, para desarrollar el deporte y para desarrollar las relaciones entre los países, que no es un detalle menor. Hace seis años nos peleábamos con Uruguay por las pasteras y hoy estamos trabajando con ellos para hacer juntos la organización de un Mundial", afirmó.



Marín, por su parte, fue tajante y aseguró que está completamente convencido de que Argentina, Uruguay y Paraguay organizarán la Copa del Mundo de 2030.



"Yo creo que es una región que merece hacer el Mundial porque se cumple nada más y nada menos que un siglo, un siglo desde la disputa del primer Mundial, Uruguay 1930. Es muy significativo, y que se asocien Argentina y Paraguay lo hace mucho más fuerte", afirmó.



Además, remarcó que el de 2030 será el primer Mundial con 48 equipos y que por eso la candidatura conjunta es la mejor opción.



Para Marín, que haya jugadores argentinos, uruguayos y paraguayos "en todos los rincones del mundo" va a ser fructífero para la candidatura porque si ellos piden que se organice el Mundial en Sudamérica para la FIFA "va a ser muy fuerte decirles que no".



A pesar de su optimismo, Marín reconoce las dificultades de organizar un evento de estas características y por eso planteó en las reuniones que la FIFA no espere hasta el 2022 para elegir la sede, sino que lo haga en 2020 o antes.



"Se necesitan al menos diez años para erigir infraestructuras, hacer nuevos estadios, modificar y elegir sede", señaló.