Rubert Quijada es indiscutible en Qatar

Fútbol Internacional

Viernes 23| 1:09 pm







Carlos A. Chacón A. || @Carloschacon05

El defensor venezolano que milita en el Al-Gharafa de Qatar, Rubert Quijada, se siente en un momento muy importante en su carrera y desea seguir sumando minutos en el cuadro qatarí.

Quijada de 29 años vive su primera experiencia en el balompié extranjero, se siente feliz y orgulloso de estar en Doha, donde día a día trabaja para convertirse en un referente.

“Estoy viviendo un buen momento en el club, he disputado una buena cantidad de minutos”, dijo el zaguero.

Actualmente tiene 1.981 minutos en la temporada 2017/18 y suma dos goles en la liga local (vs AL Arabi SC) y AFC Champions League (Al Ahli).

“Siempre trabajo para marcar gol, poder hacerlo en la AFC Champions fue genial. Sólo me falta hacer uno en la selección para poder decir que he hecho goles en todas las competiciones que he disputado”, confesó.

El monaguense quiere seguir creciendo y evolucionando en su juego, después de cada entrenamiento se queda para practicar el juego aéreo –una de sus mayores virtudes- porque sabe que como defensor no tiene muchas oportunidades de ir al ataque, perfecciona su juego para tener como finalidad mayor cantidad de goles.

Ha respondido a la adaptación

A pesar de su poco tiempo en el cuadro qatarí, su aclimatación a Qatar ha sido muy buena, el criollo no ha sufrido con el tema de las temperaturas. Sin embargo, el idioma árabe se le ha complicado un poco.

“Mis compañeros de Qatar a veces se les olvida y me hablan en árabe, tengo que hacerles señas porque no entiendo”, finalizó entre risas.