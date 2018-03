Sampaoli criticó a Paulo Dybala y Mauro Icardi

Fútbol Internacional

Jorge Sampaoli no se mordió la lengua y le mandó unos duros mensajes a Paulo Dybala y Mauro Icardi.

Estos mismos no fueron seleccionados para los partidos contra Italia y España en esta fecha FIFA y mucho se debe a las pasadas presentaciones con la albiceleste, donde no han podido mostrar un nivel óptimo y perjudica a la misma selección.

Con respecto al jugador de la Juventus, Sampaoli comentó: “O no hemos sabido ubicar a Pablo o él no se adaptó a nuestra idea, que es distinta a la de la Juventus. Le cuesta ensamblarse y tenemos que evaluar si los que están son mejores que él”. Así mismo, no lo descartó para Rusia siempre y cuando se adapte a las necesidades del equipo.

Sobre Mauro Icardi, delantero del Inter que viene teniendo un gran ritmo de juego, también le criticó los diferentes niveles de juego que tiene con su club y con Argentina:

“Hay bastante diferencia entre su juego en el Inter y en Argentina. Cada domingo demuestra su calidad pero el tiempo de adaptación es corto y tenemos que priorizar las relaciones en el campo”, reiteró.

A este último lo comparó con Sergio Agüero quien es el de más confianza por haber entendido el esquema que quiere implementar el ex técnico del Sevilla.

Lautaro Martínez (20 años) fue llamado por Sampaoli por encima de estos dos jugadores. Lo mismo pasó con Gonzalo Higuaín.