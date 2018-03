Kroos: "Creo que España está otra vez a un nivel tope"

Fútbol Internacional

El centrocampista alemán Toni Kroos dijo este jueves que cree que España está otra vez a "un nivel tope" que hace del equipo que dirige Julian Lopetegui uno de los favoritos para ganar el próximo Mundial.



"Tengo la impresión de que España está otra vez a un nivel tope, es claramente uno de los favoritos al Mundial", dijo Kroos en la conferencia de prensa previa al amistoso de este viernes entre Alemania y España.



"Su juego ha cambiado un poco por el cambio de jugadores. Teniendo delanteros altos, de vez en cuando necesitas lanzar un centro, lo que antes no pasaba nunca. Pero la esencia es la misma", agregó el jugador del Real Madrid.



Interrogado acerca del hecho de que la columna vertebral de España la conforman jugadores del Real Madrid pese a la situación del equipo blanco en la Liga, Kroos dijo que "si se miran los últimos años del Real Madrid es improbable que allí jueguen malos jugadores".



"Creo que es acertado que haya una columna vertebral madridista. Me alegro por Sergio (Ramos) y por todos, aunque no puedo desearles suerte para mañana ni para el Mundial", añadió el germano.EFE