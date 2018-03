España sigue probando delanteros para la Copa Mundial

Fútbol Internacional

En la recta final de la preparación para la Copa Mundial de fútbol, el técnico de España Julen Lopetegui sigue en el laboratorio de pruebas.

Lopetegui ha llamado a diferentes atacantes desde que asumió la conducción de la selección y tiene numerosas opciones antes de anunciar la lista final de convocados.

No será una decisión fácil porque abundan las opciones, aunque sin terminar de encontrar a alguien de fiar. No significa que el equipo carezca de pegada: anotó 52 goles en los 16 partidos que lleva jugados con Lopetegui en el banco.

El entrenador tendrá una última oportunidad de observar gente en los amistosos del viernes con Alemania en Dusseldorf y del martes con Argentina en Madrid.

Todavía invicta bajo la dirección de Lopetegui, quien llegó después de la Eurocopa del 2016, España procurará en Rusia dejar atrás el fiasco de hace cuatro años en Brasil, donde fue eliminada en la primera ronda, y de hace dos años en la Euro, donde no pasó de los octavos de final.

Vistazo al equipo español a tres meses del mundial.

ATAQUE

Lopetegui llamó a más de una decena de delanteros desde que llegó. La lista más reciente incluye a Diego Costa, Iago Aspas, Rodrigo y Lucas Vázquez.

Álvaro Morata, José Callejón y Vitolo, que habían estado en convocatorias previas, no figuran en las listas más recientes para los partidos de fogueo más importantes.

Costa no fue llamado durante un tiempo porque no estaba habilitado para jugar para el Atlético de Madrid y Vázquez no era convocado desde el año pasado. Aspas ha sido llamado varias veces por Lopetegui, pero casi no jugó de titular.

Morata quedó afuera de la última convocatoria por problemas físicos y también ha estado jugando poco con el Chelsea inglés, pero Lopetegui dijo que tiene buenas posibilidades de ir a Rusia.

“Cuando eres un delantero y no marcas tienes presión y más en una selección como España”, señaló Costa.

MÁS ATACANTES

Entre los otros delanteros probados por Lopetegui figuran Nolito, Paco Alcácer, Pedro Rodríguez, Aritz Aduriz, Gerard Deulofeu e incluso David Villa, con sus 36 años.

Todos tuvieron pocas oportunidades de mostrarse últimamente y no se les da demasiadas esperanzas de estar en la lista definitiva, aunque Lopetegui no ha descartado a nadie.

“Todos tienen posibilidades”, aseguró.

MEDIOCAMPO

Algunos volantes ofensivos parecen tener una plaza asegurada, incluidos Andrés Iniesta, Isco, Marco Asensio, Saúl Ñíguez, Thiago Alcántara y David Silva.

Para Iniesta, de 33 años, este sería su último Mundial. El volante del Barcelona arrastra muchos problemas físicos.

Silva es uno de los que más ha jugado con Lopetegui, lo mismo que Sergio Busquets y el arquero David De Gea. Silva es, además, el que más goles ha anotado en esta etapa, 11, seguido por los siete de Morata.

Busquets y Koke parecen intocables como los interiores. Busquets se perderá los partidos con Alemania y Argentina porque se fracturó un dedo, aunque se espera que se recupere pronto.

DEFENSA

Este será probablemente el último Mundial para Gerard Piqué, quien ha dicho que después de Rusia 2018 se retirará de la selección.

Seguramente lo acompañarán Sergio Ramos en la zaga central, con Jordi Alba y Dani Carvajal en los laterales.

El lateral izquierdo Marcos Alonso fue convocado por primera vez por Lopetegui para estos amistosos y tratará de ganarse un lugar en la nómina.

ARQUEROS

Ya nadie pide el retorno de Iker Casillas porque De Gea sigue mostrando un gran nivel y se ha afianzado como titular.

Kepa Arrizabalaga y Pepe Reina figuraron en las listas más recientes y se espera que sean los reservas.

AP