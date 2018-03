Falcao: "Tengo mucha expectativa en este Mundial"

Fútbol Internacional

Miércoles 21| 3:41 pm





EFE

El atacante colombiano Radamel Falcao aseguró que afronta el Mundial de Rusia "con mucha expectativa", después de que una lesión le dejara fuera del pasado en Brasil.



"Manejo mucha expectativa en el Mundial, pero hay que vivir día a día, tratando de disfrutar de cada entrenamiento y de cada partido", afirmó el jugador del Mónaco durante la concentración de Colombia en Francia, donde el próximo viernes afrontará a los "bleus".



Colombia se medirá a Francia y a Australia "en la recta final de la preparación", según Falcao, que servirá para "consolidar al equipo de cara al Mundial".



"Francia tiene un altísimo nivel, con jugadores muy rápidos, muy buenos en el contragolpe y con una gran capacidad técnica", señaló el exjugador del Atlético de Madrid, que alertó en especial sobre el atacante del París Saint-Germain Kylian Mbappé.



Falcao no mostró ninguna preferencia por el sistema de juego que alinee el seleccionador, Néstor Pekerman, a quien reconoció su capacidad para adaptar al equipo en función del rival.



El delantero del Villarreal Carlos Bacca, por su parte, aseguró que afronta la preparación para el Mundial tras haber recuperado minutos de juego en su club.



"Salí de Milán porque no estaba disfrutando y buscaba hacerlo. Ahora en el Villarreal lo estoy consiguiendo, estoy jugando en la mejor liga del mundo y eso me da mucha satisfacción", señaló.



Bacca afirmó que Francia cuenta con "grandes jugadores" y consideró que estos amistosos deben servir para "seguir encontrando las piezas para lo que quiere el seleccionador".



El colombiano no quiso hablar de su futuro al final de temporada, pero señaló que intentará estar al máximo nivel durante el Mundial.



"La competencia en el seno del equipo es buena, la selección saldrá ganando de ella", señaló.



También habló el jugador del Levante Jefferson Lerma, que dijo que prefiere cuando su equipo juega en 4-4-2.



Se refirió al caso de racismo que denunció de la parte del español Iago Aspas, del Celta de Vigo.



"Es un caso feo que quedó impune porque no había vídeo. Creo que nadie puede faltar el respeto a otra persona", dijo.



El jugador aseguró que se esfuerza en su club para poder tener un hueco en la Colombia que irá al Mundial. EFE