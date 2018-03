Christian Bolaños se fracturó el tobillo y es duda para el Mundial

Fútbol Internacional

Lunes 19| 3:37 pm





EFE



El centrocampista de la selección de Costa Rica Christian Bolaños sufrió este fin de semana una fractura en el tobillo derecho que pone en duda su participación en el Mundial de Rusia 2018.



El Deportivo Saprissa indicó hoy en su página web que "se ha confirmado la presencia de una fractura de tobillo derecho, específicamente en tercio distal del peroné", la cual requiere de cirugía conocida como osteosíntesis de tobillo.



La operación se efectuará hoy y se calcula que el periodo de recuperación será de entre seis y ocho semanas, por lo que se pone en riesgo la presencia en el Mundial de este futbolista de 33 años, quien fue una pieza clave para Costa Rica en la eliminatoria.



El Saprissa informó de que ha puesto al tanto al cuerpo médico de la Federación Costarricense de Fútbol con el fin de que esté enterado de cada detalle de la cirugía y el proceso de recuperación del jugador.



Bolaños sufrió la lesión el domingo cuando recibió una barrida de un rival en el partido entre el Saprissa y el Herediano, en la décima sexta jornada del Torneo Clausura de la liga costarricense.



El futbolista se perderá el resto del torneo local, que terminará en mayo próximo.



"El dolor era mucho y no pude seguir. Lamentablemente la lesión me llega en un momento en que me estaba sintiendo bastante bien y tomando ritmo de juego. Pero bueno, esto es parte del fútbol", declaró el jugador al Canal 7 de la televisión costarricense.



Bolaños, mundialista en Alemania 2006 y Brasil 2014, es uno de los pocos futbolistas de Costa Rica con posibilidades de jugar su tercera Copa del Mundo.



El jugador fue uno de los más destacados durante la eliminatoria a Rusia 2018 por su control de juego, sus asistencias y habilidad para atacar por los costados.



Costa Rica debutará en el Mundial el 17 de junio frente a Serbia y luego se medirá con Brasil y Suiza en el Grupo E.