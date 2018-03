Jan Andersson: "Chile es una potencia en fútbol"

Fútbol Internacional

El seleccionador sueco, Jan 'Janne' Andersson, definió este lunes a la selección de Chile, a la que se enfrentará este sábado en un partido amistoso en Estocolmo, como uno de los mejores equipos del mundo.



"Chile es una potencia en fútbol que no va a ir al Mundial por la diferencia de goles. El año pasado llegaron a la final de la Copa Confederaciones. Será un partido duro", afirmó Andersson en rueda de prensa en la primera jornada de la concentración sueca.



De Rumanía, a la que Suecia se medirá a domicilio tres días después, dijo que sus jugadores no son tan conocidos como los chilenos, pero que es una selección que acabó fuerte la fase de clasificación y está construyendo un nuevo proyecto.



Andersson admitió cierta preocupación por el centro del campo sueco, una vez que Jakob Johansson -autor del gol que eliminó a Italia en la repesca- está descartado por una grave lesión de rodilla y Albin Ekdal no ha sido convocado para estos amistosos por sus recurrentes problemas físicos, aunque cuenta con él para Rusia.



También falta en la lista el portero Robin Olsen, de baja dos meses tras ser operado del hombro derecho, pero Andersson mostró su confianza en poder contar con él en la convocatoria definitiva.