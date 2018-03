Löw anunció convocatoria para amistosos

Fútbol Internacional

Viernes 16| 10:21 am





EFE



El meta del Barcelona, Marc André ter Stegen, y el centrocampista del Real Madrid Toni Kroos forman parte de la convocatoria de 26 jugadores anunciada hoy por el seleccionador alemán Joachim Löw para los amistosos contra España y Brasil.



Ente los ausentes, además del meta Manuel Neuer, que probablemente volverá a las canchas en abril, destacan Marco Reus y Mario Götze, ambos del Borussia Dortmund.



Con respecto a Reus, que viene de recuperarse de una larga lesión, Löw dijo que es importarle darle tiempo para que recupere el ritmo de competición.



Löw, al anunciar la convocatoria, dijo que se alegraba de tener dos exámenes difíciles ante rivales de envergadura como son España y Brasil.



"Son dos rivales de alto nivel que pueden mostrarnos donde estamos actualmente", señaló.



Sin embargo, Löw agregó que en los dos partidos lo importante no son los resultados -que, dijo, "no dan nada salvo prestigio"- sino la posibilidad de ver como los jugadores ponen en práctica las indicaciones tácticas y de hacer algunos experimentos.



"Tengo gran respeto por los dos rivales a los que veo más fuertes que en 2014. Ambos están en condiciones de alcanzar el título en Rusia", dijo Löw.



Porteros: Kevin Trapp (PSG), Bernd Leno (Bayer Leverkusen) y Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).



Defensas: Marvin Plattenhardt (Hertha), Jonas Hector (Colonia), Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels, Jerome Boateng, Niklas Süle, Joshua Kimmich (Bayern), Antonio Rüdiger (Chelsea),



Centrocampistas y delanteros:



Sami Khedira (Juventus), Julian Draxler (PSG), Toni Kroos (Real Madrid), Sandro Wagner, Thomas Müller, Sebastian Rudy (Bayern), Mesut Özil (Arsenal), Emre Can (Liverpool), Leroy Sané, Ilkay Gündogan (Manchester City), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Mario Gómez (Stuttgart), Leon Goretzka (Schalke), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) y Timo Werner (RB Leipzig).