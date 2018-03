Andersson: Si Zlatan quiere volver a la selección, "que me lo haga saber"

Fútbol Internacional

El seleccionador sueco de fútbol, Jan "Janne" Andersson, declaró hoy sobre un posible regreso al equipo nacional de Zlatan Ibrahimovic, que el delantero debe primero comunicarle que está disponible.



"Si los jugadores cambian de idea, deben hacérmelo saber, entonces tendremos una discusión. Es divertido que todos quieran jugar en la selección, pero eso no varía mi punto de vista. Respeto su decisión, la cuestión está cerrada para mí", afirmó al presentar la lista de Suecia para los próximos amistosos.



Andersson no quiso revelar qué haría si "Ibra", de 36 años, reconsiderase su decisión de dejar la selección después de la Eurocopa de 2016 y afirmó que eso son "especulaciones".



El delantero del Manchester United, que regresó hace unos meses a los terrenos de juego tras una grave lesión de rodilla, coqueteó recientemente durante una visita en Suecia con una posible vuelta a la selección, aunque resaltó que lo primero era recuperar su nivel.



"Nadie le cierra la puerta al Mundial. Pero no se trata de cerrar puertas, sino de ser realista y sincero con uno mismo. Primero tengo que jugar de forma regular y sentir que soy el que era", dijo entonces el exjugador del Barcelona, Milan y Juventus.



La lista presentada hoy por Andersson para los amistosos contra Chile del día 24 en Estocolmo y el del 27 a domicilio en Rumanía no incluye grandes novedades, con cuatro ausencias respecto a la repesca contra Italia, todas por lesión: el portero Robin Olsen y los centrocampistas Jakob Johansson, Albin Ekdal y Marcus Rohdén.



La convocatoria la componen los siguientes jugadores:



Porteros: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt, (Swansea), Jacob Rinne (AaB).



Defensas: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander (Bologna), Pontus Jansson (Leeds), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United), Emil Krafth (Bologna), Martin Olsson (Swansea), Mikael Lustig (Celtic).



Centrocampistas: Victor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Emil Forsberg (Leipzig), Sebastian Larsson (Hull), Gustav Svensson (Seattle), Ken Sema (Östersund), Alexander Fransson (Lausanne), Oscar Hiljemark (Genoa), Christoffer Nyman (Eintracht Braunschweig).



Delanteros: Marcus Berg (Al Ain), John Guidetti (Alavés), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse).