Dembelé y Ben Yedder en la órbita de Deschamps

Fútbol Internacional

Miércoles 14





EFE



El barcelonista Ousmane Dembelé y el sevillista Wissam Ben Yedder están en la órbita del seleccionador francés, Didier Deschamps, que mañana anuncia la lista de convocados para los dos próximos amistosos de Francia, frente a Colombia el 23 de marzo y contra Rusia, cuatro días después.



Será la última lista antes de la definitiva para el Mundial, lo que le otorga una especial importancia, porque será muy significativa de las opciones que hay de entrar entre los 23 que se jugarán el trofeo en Rusia.



Figurar en la lista de mañana no será un seguro de viajar al Mundial, pero los ausentes saben que tienen pocas opciones de hacerlo.



En la parcela ofensiva, sin embargo, la situación aparece más incierta, puesto que Deschamps elabora una convocatoria en un momento en el que varios de sus habituales, Coman, Fekir o Lacazette, están lesionados, y que no cuenta con el madridista Karim Benzema.



Eso abre la puerta a Dembelé y a Ben Yedder, que tienen una buena oportunidad que aprovechar para convencer al seleccionador de que pueden ser un buen respaldo de los que se perfilan como titulares, Griezmann y Mbappé.



El barcelonista, de 20 años, está recobrando el tono en su club, tras una larga lesión, y todo apunta a que Deschamps, que ya le ha convocado en siete ocasiones, volverá a llamarle nueve meses después.



Sus prestaciones con la selección no han sido llamativas e incluso, en algún caso, malas, como la de septiembre de 2016 contra Costa de Marfil, pero el seleccionador francés aprecia su descaro y, sobre todo, la fortaleza mental que otorga jugar en un club como el Barcelona, importante para afrontar la tensión de un Mundial.



Su trayectoria de recuperación, que puede afianzarse en la recta final de la temporada con el Barça, también corren a favor de un jugador cuyo último gol lo marcó en junio pasado con la camiseta "bleu".



El caso de Ben Yedder es menos claro, aunque su doblete frente al Manchester United le otorga posibilidades.



El sevillista, que nunca ha sido convocado, puede ser una de las sorpresas de la lista, porque si se suman todas las competiciones es el tercer francés que más goles lleva, 19.



Su nombre figura entre los pre-convocados junto a su compañero de equipo Steven Nzonzi y el joven del Celtic de Glasgow Moussa Dembelé, goleador el pasado fin de semana contra el Rangers.