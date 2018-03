Josef Martínez anotó el primer gol de la temporada para el Atlanta United

Jesús Sánchez / @Jesusalberto14

El venezolano Josef Martínez anotó su primer gol de la temporada en la victoria 3-0 del Atlanta United contra el D.C United.

Héctor Villalba realizó un gran desborde desde la parte derecha de la cancha para luego asistir a Josef quien definió sin ningún problema hacia el fondo de las redes.

Este es el primer gol de Atlanta en la MLS, luego de haber perdido su primer compromiso 4-0 contra el New York Red Bulls.

Para Martínez, es el gol número 20 en la MLS. El año pasado anotó 19 tantos y quedó como cuarto mejor goleador de la liga.

He's back.@josefmartinez17 picks up where he left off in @MBStadium 😎 pic.twitter.com/BDniwQPv1w