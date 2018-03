Deyna recordó su nominación al premio The Best (+Entrevista)

Fútbol Internacional

Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Durante una entrevista realizada por la cadena ESPN a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer, Deyna Castellanos, recordó lo que significó para ella ser reconocida entre las mejores jugadoras del año 2017.

“No me esperaba estar entre las nominadas, pero por supuesto que me contente demasiado”, recordó con orgulloso su nominación al premio The Best de la FIFA.

“Mis compañeras me felicitaron y me dijeron que estaban jugando con una superstar”, bromeó Deyna sobre el impacto que causa la noticia en su equipo.

La delantera de 18 años, se encuentra cursando estudios en la Universidad del Estado de Florida, al mismo tiempo, juega para el equipo de fútbol femenino, las Seminoles. Además, es ficha del Santa Clarita Blue Heat de la United Women´s Soccer.

Este es la entrevista que le realizó ESPN: