Lanús gana el boleto a segunda fase pese a perder ante Sporting Cristal

Fútbol Internacional

Miércoles 7| 11:25 pm





Un gol conquistado a los 85 minutos de juego por el zaguero paraguayo Rolando García Guerreño les permitió a los argentinos quedarse con la serie, a pesar de los goles locales conquistados por los argentinos Emanuel Herrera y Horacio Calcaterra.



Más allá del resultado final, el Cristal mostró en el Estadio Nacional de Lima un gran nivel y la intención de remontar la suerte adversa de la ida, pero tuvo al frente a un rival que tuvo oficio para hacerle frente y golpear en los minutos finales.



En el inicio de las acciones, los locales presionaron a fondo para recuperar con prontitud los balones divididos, mientras que el Lanús apostó por esperar en su terreno e intentar bajar las revoluciones del encuentro.



Sin embargo, a los 6 minutos Gabriel Costa se internó por la izquierda y envió un pase con túnel para su compañero Johan Madrid, que fue derribado al ingresar al área argentina, lo que fue cobrado por el árbitro brasileño Daronco como penalti.



El tiro fue ejecutado a los 7 por Herrera con un tiro bajo y potente que superó al portero Andrada, que se arrojó hacia el balón, pero no pudo evitar que este lo superara.



Los peruanos mantuvieron el ritmo en los siguientes minutos con presión y marca férrea ante un Lanús que optó por poblar su zona posterior para frenar los ataques locales.



El subcampeón de la Libertadores llevó su primera incursión profunda hacia la portería de Herrera a los 20 minutos con un remate de cabeza de García Guerreño que fue bien resuelto por el portero peruano.



En un juego de poderes, el Lanús salió a partir de entonces del fondo, lo que llevó al Cristal a retroceder filas, pero también le permitió lanzar veloces contragolpes que, en esas ocasiones, no contaron con la culminación efectiva de Herrera.



En la réplica, Belmonte superó al final del primer tiempo al zaguero Merlo y buscó sorprender con un potente remate que obligó al esfuerzo del portero del Cristal.



Ni bien comenzó la segunda mitad, Di Renzo envió afuera una gran opción para Lanús, a partir de lo que se mantuvo la intensidad de las arremetidas en cada portería, como a los 72 minutos cuando Herrera sacó un tiro que salió pegado al palo derecho de la portería argentina.



Se sucedieron profundas arremetidas locales de Costa, Pacheco y Herrera, siempre bien resueltas por Andrada, pero cuando se jugaban 85 minutos un tiro de esquina fue conectado con un potente cabezazo por García Guerreño que enmudeció al Estadio Nacional de Lima.



Sin embargo, el Cristal se fue con todo al frente y a los 90 minutos Calcaterra envió un espectacular remate colocado desde el borde del área que movió nuevamente el marcador y aunque finalmente no permitió la clasificación, sí salvó el honor de su equipo. EFE