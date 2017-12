Almirón espera que Gio Moreno y Zúñiga jueguen en Atlético Nacional en 2018

Fútbol Internacional

El entrenador de Atlético Nacional, el argentino Jorge Almirón, anunció hoy que espera contar en 2018 con dos jugadores que han sido habituales en la selección colombiana: el centrocampista del Shangai Shenhua chino Giovanni Moreno, y el lateral del Watford inglés Camilo Zúñiga.



"No tengo nada que objetar sobre su calidad. Es un jugador comprobado, es una figura mundial, entonces esperemos ponernos de acuerdo y tenerlo en el plantel. Para mí sería muy grato tener jugadores de esa jerarquía", dijo de Moreno el técnico argentino en su presentación como sucesor del español Juan Manuel Lillo.



Giovanni Moreno, que jugó en Racing entre 2010 y 2012 luego de destacar por tres temporadas en el Atlético Nacional, está en el fútbol de China desde hace seis años.



Almirón anunció también que hablará con el lateral Camilo Zúñiga, exjugador del Nápoles italiano, para ver si puede contar con él en la próxima temporada.



"Está entrenando en el club, es un jugador de una calidad comprobada. Me hablan muy bien los directivos de él como profesional, como persona y que quiere mucho al club, así que también tendría que hablar con él para ver cómo está", manifestó.



El entrenador argentino, que viene de ser subcampeón de la Copa Libertadores con Lanús, aseguró que los equipos sudamericanos se están preparando bien para competir este año en el torneo continental y por ello ve necesario armar un buen equipo.



"El armado del equipo para mí es fundamental, más allá de que haya jugadores importantes. Creo que todos los equipos se están armando muy bien, los equipos grandes de Sudamérica se están armando muy bien, entonces nosotros tenemos estar a la altura de eso", aseveró.



Por ello evaluará con su equipo técnico cuáles serán los refuerzos, así como quienes saldrán del club, ya sea en préstamos o en transferencia definitiva.



"La expectativa de los jugadores, me imagino, deben ser seguir integrando este equipo grande y hay algunos que tienen ofertas, también se seguirán evaluando", señaló.



Sobre el estilo de juego que tendrá su equipo, aseguró que todo dependerá de los jugadores con los que cuente pero destacó que el objetivo es "protagonizar" todo los que les "toque jugar".



"La filosofía futbolística es muy amplia, todos te pueden hablar de la teoría pero bueno, uno tiene que tener claro qué jugadores tiene y la obligación que tenemos como equipo grande. Sé qué buscar, siempre hablamos de características de jugadores y eso es lo que facilita ser verticales, tener mejor posición, todo te lo determinan los jugadores", concluyó.



Como director técnico, Almirón, de 46 años, ha estado al frente de los mexicanos Dorados de Sinaloa (2008-2009), Veracruz (2010) y Tijuana (2013-2014); Defensa y Justicia (2009), Independiente (2014-2015), Godoy Cruz (2014) y Lanús (2015-2017) en Argentina.



Almirón conquistó en 2016 tres títulos con Lanús: la Liga Argentina, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina.

Fuente: EFE.