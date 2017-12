Arribas se impone el reto de regresar a Pumas a primeros lugares

Fútbol Internacional

El español Alejandro Arribas, refuerzo de los Pumas UNAM del fútbol mexicano para el Torneo Clausura 2018, se impuso hoy el reto de regresar a su nuevo equipo a los primeros lugares en el balompié azteca.



El defensa central, quien jugó para el Deportivo La Coruña en las últimas tres temporadas, señaló que aceptó venir a México en un "cambio de aires" y para vivir una nueva experiencia en su carrera que inició en el 2008 con el Navalcarnero de la segunda división B del fútbol español.



"Es un reto poder llevar a este club al sitio que se merece, arriba en la tabla, entre los mejores, ese es el reto y el objetivo y es por lo que vengo a pelear", dijo Arribas en conferencia de prensa.



En el recién finalizado Apertura 2017 los Pumas terminaron en el último lugar en una clasificación de 18 equipos con apenas 13 puntos, de 51 posibles, producto de tres triunfos, cuatro empates y diez derrotas y fue el segundo torneo consecutivo que el equipo no avanza a la liguilla por el título.



"Ya he estado muchos años en la liga española y esto (Pumas) es un cambio, es una experiencia nueva y estoy encantado de estar aquí, en uno de los clubes más grandes de México", añadió.



Con siete títulos nacionales, Pumas, junto con el León, ocupan el quinto lugar entre los equipos con mas títulos en el fútbol mexicano detrás de América y Guadalajara (12), Toluca (10) y Cruz Azul (8).



Arribas, quien debutó en Primera División, aseguró que el reto que enfrentará es "bonito y especial" porque el mexicano "es un fútbol muy diferente" al europeo.



"Ya estoy con ganas de empezar y demostrar que puedo jugar aquí y llevar al equipo lo más alto posible; sé que es un reto complicado y difícil pero vengo aquí a dar lo máximo y ver lo que me depara este fútbol", apuntó.



El zaguero español, de 1,82 metros de estatura, fue presentado junto con otros dos refuerzos, el argentino Matías Alustiza, con amplia experiencia en el fútbol mexicano, y el colombiano Yuber Asprilla, quien vivirá su primera experiencia en el extranjero.



En Pumas, Arribas se encontrará con su compatriota Abraham González, exjugador del Espanyol y quien cumplirá su cuarto torneo con el equipo.

