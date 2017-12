Cristiano: "Sería bonito que jugara la BBC otra vez"

Fútbol Internacional

Luis Suárez

A un día para que el Real Madrid enfrente a Al Jazira en la semifinal del Mundial de Clubes, Cristiano Ronaldo, astro del cuadro merengue, respondió algunas preguntas para las cámaras de BeIn, aclarando que le gustaría “volver a reunir a la BBC sobre el césped”.

El certamen global de clubes no es un torneo cualquiera, para el portugués tiene suma importancia: “Es una cita muy importante para nosotros, es un Mundial de clubes. Obviamente es un placer jugarlo porque solo puedes hacerlo si has ganado la Champions League. No vamos a ir de paseo, sino a ganar porque es un torneo que al Madrid le gusta mucho. Vamos a por el sexto título”.

Los años no pasan en vano y la experiencia hace que el actual Balón de Oro se sienta con confianza de afrontar el duelo del miércoles: “He tenido la ocasión de ganar el Mundial algunas veces con el Real Madrid y también con el Manchester United. Es una competición que me gusta mucho. Lo que quiero es ganar y si es posible marcar y ayudar al equipo a conquistar esta copa”.

Al ya levantar el trofeo de dicha competición, el capitán de la Selección de Portugal demostró estar preparado para afrontar el reto: “Sabemos que es una competición muy corta, de momentos. Estaremos preparados, somos los campeones de la Champions y estaremos listos para medirnos a cualquier rival. Obviamente queremos ganar el título independientemente del rival”.

Con Gareth Bale de vuelta, la incógnita de todo fanático es si se volverá a ver de nuevo, y con frecuencia, sobre el terreno de juego a la “BBC”: “Me gusta que la plantilla esté completa, no sólo con Karim y Gareth. Me gusta que no haya lesiones, es buena señal, señal de que estamos todos juntos y que la plantilla está muy bien. Son dos delanteros, como yo, pero hay otros jugadores también muy importantes para nosotros en la defensa y la media, y otros que juegan menos que pueden tener su oportunidad en el Mundial de Clubes. Sería bonito que jugara la BBC otra vez”.